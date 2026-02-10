Albert Om i Joan Maria Pou exhaureixen entrades a Terrassa

"Què t’ha passat?" és el títol de l'espectacle humorístic dels periodistes Albert Om i Joan Maria Pou. El que ha passat a Terrassa és han exhaurit les entrades del seu espectacle, previt per a aquest divendres, 13 de febrer, a LAFACT Cultural.\r\n\r\nPou i Om traslladen al directe la química del seu pòdcast en una xerrada carregada de complicitat, sorpreses i humor que parteix de la pregunta senzilla però poderosa: "Què t’ha passat?". Com indica la psrentació del projecte, aquest "mostra el costat més humà i emocionant dels dos periodistes".\r\n\r\nL'esdeveniment començarà a les 21 hores. El preu de les entrades és de 18 euros.\r\n