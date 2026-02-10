Cultura i Espectacles

Albert Om i Joan Maria Pou exhaureixen entrades a Terrassa

L'espectacle se celebrarà aquest divendres a LaFACT Cultural

  • Albert Om i Joan Maria Pou, durant l'espectacle

Publicat el 10 de febrer de 2026 a les 12:57

"Què t’ha passat?" és el títol de l'espectacle humorístic dels periodistes Albert Om i Joan Maria Pou. El que ha passat a Terrassa és han exhaurit les entrades del seu espectacle, previt per a aquest divendres, 13 de febrer, a LAFACT Cultural.

Pou i Om traslladen al directe la química del seu pòdcast en una xerrada carregada de complicitat, sorpreses i humor que parteix de la pregunta senzilla però poderosa: "Què t’ha passat?". Com indica la psrentació del projecte, aquest "mostra el costat més humà i emocionant dels dos periodistes".

L'esdeveniment començarà a les 21 hores. El preu de les entrades és de 18 euros.

