Terrassa suma vuit Premis Gaudí en una gala amb fort accent local

Terrassa ha tornat a tenir un paper destacat als Premis Gaudí del cinema català. La ciutat ha estat vinculada a vuit guardons en la 18a edició dels premis, celebrada aquest diumenge al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, gràcies a produccions rodades a la ciutat i al talent format a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
La pel·lícula “Fúria”, rodada a diferents espais de Terrassa, ha estat la principal protagonista local de la nit en aconseguir dos Premis Gaudí. Gemma Blasco s’ha endut el guardó a la millor direcció novella, mentre que Ángela Cervantes ha guanyat el premi a la millor interpretació femenina protagonista, confirmant l’èxit del film també entre la crítica.
A aquests reconeixements s’hi sumen cinc premis més per a professionals vinculats a l’ESCAC. Cesc Gay i Edu Sola (alumni) han estat premiats pel millor guió original per “Mi amiga Eva”. La pel·lícula “Sirat” ha concentrat diversos guardons amb segell terrassenc: Oriol Maymó ha guanyat el Gaudí a la millor direcció de producció, Laia Ateca el de millor direcció artística, Laia Casanovas (alumni), juntament amb Amanda Villavieja i Yasmina Praderas, el de millor so, i Pep Claret i Lluís Rivera (alumni), amb Benjamin Ageorges, el de millors efectes visuals.
El balanç local s’ha completat amb un nou reconeixement a la dissenyadora de vestuari Mercè Paloma, nascuda a Terrassa, que ha rebut el sisè Premi Gaudí de la seva carrera gràcies al treball a la pel·lícula “Frontera”, guardonada en la categoria de millor vestuari.
Amb aquest resultat, Terrassa reafirma el seu paper com a pol de referència del cinema català, tant com a escenari de rodatges com a bressol de professionals del sector audiovisual.
Frontera i Sirat, les protagonistes
La 18a edició dels Premis Gaudí va estar marcada per un palmarès molt repartit i per la consolidació de diversos títols que han definit l’any del cinema català. En una gala que celebrava la majoria d’edat dels guardons de l’Acadèmia del Cinema Català, produccions com “Frontera”, “Sirât” i “Sorda” es van erigir com els grans noms de la nit.
El premi més important, el de millor pel·lícula, va ser per a “Frontera”, el thriller històric de Judith Colell sobre els passadors de refugiats jueus al Pirineu, que també va estar reconegut amb els guardons a millor actriu secundària per a Bruna Cusí, millor vestuari i el premi del públic. Per la seva banda, “Sirât” va guanyar el Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana i va arrasar en les categories tècniques, amb set estatuetes. L’altre gran protagonista de la nit fou “Sorda”, l’òpera prima d’Eva Libertad, que va endur-se els premis a millor direcció, millor guió adaptat i millor actor secundari per a Álvaro Cervantes.