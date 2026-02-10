Molt a prop de veure The Beatles a Terrassa

Deixant clar el respecte per a tots aquells que pugen a un escenari després d’invertir i cremar temps en assajos per homenatjar els seus ídols, no es pot defugir que hi ha tributs i tributs. El que apunta molt a la vora a Terrassa és dels més potents dels darrers anys. De fet, The Cavern (el temple Beatle per excel·lència) va dir això per definir The Flaming Shakers: és “el més a prop que estaràs d’escoltar The Beatles”. Doncs bé, The Flaming Shakers actuarà aquest diumenge vinent a LaFACT de Terrassa. El concert començarà a les 18 hores i els preus de les entrades van dels 20 als 29 euros.
The Flaming Shackers, nomenats banda revelació en la International Beatle Week Liverpool 2015 i seleccionats novament en l’edició 2017 i 2026. debuta al centre cultural de la rambla d’Ègara. Després continuarà una gira que portarà la banda a llocs com Albacete (28 de Febrero), Tarragona (18 d’abril), Almería (2 de maig), Delta de l’Ebre (22 de maig), Sant Cebrià de Vilalta (23 de maig), Girona (10 de juliol), Navas del Marqués (15 d’agost) i, atenció, Liverpool (28, 29, 30 i 31 d’agost). El 2 d’octubre, la formació actuarà a Castelló i el 3 d’octubre, al Teatro Circo d’Oriola. El conjunt, que ha dut a terme gires per Bèlgica, França, Finlàndia i el Regne Unit, ha arribat a tocar amb Pete Best, primer bateria de The Beatles. Els musics que integren la banda han participat en diverses bandes sonores de pel·lícules.
Més tributs
LaFACT prosseguirà la seva programació específica de tributs amb actuacions d’homenatge tan diverses com la dedicada a Pink Floyd i a Mecano. La que reviurà els temes més emblemàtics de la banda de Roger Waters i David Gilmour se celebrarà el divendres 13 de març i serà protagonitzada per Echoes of Pink Floyd; nou músics i una gran varietat d’instruments per recrear l’atmosfera psicodèlica d’una de les formacions més influents de la història del rock.
El tribut a Mecano, amb el projecte “Me cuesta tanto olvidarte”, arribarà a LaFACT el 8 de maig amb una proposta no sols musical. El grup d’Ana Torroja i els germans Cano és homenatjat amb un concert que recrea al 100% la música, el vestuari, l’escenografia i les coreografies que van marcar una època i van conquistar generacions. Abans de tot plegat, però, LaFACT s’omplirà dels clàssics de Percy Sledge, Otis Redding, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin o The Temptations amb The Best of Soul. Serà l’1 de març.