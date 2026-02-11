El vent sacseja Terrassa amb ratxes de fins a 92 km/h

Les fortes ratxes de vent que han bufat aquesta matinada han deixat nombroses incidències a Terrassa, on s’han registrat vents de fins a 91,8 km/h, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). El temporal ha obligat els Bombers de la Generalitat a intervenir de manera continuada des de la mitjanit, amb una activitat que s’ha intensificat especialment a primera hora del matí.
Fins a les nou del matí, els Bombers han atès 217 avisos arreu de Catalunya relacionats amb el vent, 94 dels quals concentrats només entre les vuit i les nou. Terrassa ha estat un dels municipis amb més incidències comunicades al telèfon d’emergències 112, que ha rebut 10 trucades des de la ciutat dins d’un total de 323 a tot el país. A les deu del matí, el nombre d’avisos gestionats pels Bombers a Terrassa ja superava la vintena.
Els efectius del parc de Bombers de Terrassa han treballat en diversos punts del municipi. Destaquen actuacions al carrer d’Arquimedes, al carrer de Manresa, on s’han produït afectacions a estructures de xemeneies, i al carrer de la Volta, on s’ha desprès part de l’arrebossat d’una façana.
El fort vent ha afectat especialment les comarques de Barcelona i Tarragona durant la matinada, amb ratxes que han superat els 80 km/h en diversos punts. A banda de Terrassa, s’han registrat valors destacats com els 89,3 km/h al Port de Barcelona. A escala catalana, la majoria dels avisos als Bombers s’han concentrat a la regió d’emergències Nord (102), seguida de la Sud (52) i Tarragona (50).
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Ventcat i recomana extremar les precaucions, assegurar elements susceptibles de caure a balcons i terrats, i evitar zones arbrades o amb bastides mentre duri l’episodi de vent intens.