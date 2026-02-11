Terrassa se suma amb força a la vaga de docents: “No podem atendre bé les necessitats de tots els infants”

La jornada de vaga de docents d’aquest dimecres s’ha viscut amb una incidència notable als centres educatius de Terrassa, tant pel que fa a l’adhesió del professorat com per l’absència destacada d’alumnat. Instituts i escoles han funcionat amb serveis mínims i amb una activitat reduïda, en una protesta amb ampli suport de diferents sectors de la comunitat educativa.
A l’Institut Investigador Blanxart, l’impacte ha estat especialment visible. Segons explica Marta Fuentes, membre de l’equip directiu, la vaga ha deixat pràcticament buides les aules. “A primer i segon d’ESO hi ha pocs alumnes, i a tercer i quart no n’ha vingut cap. A postobligatòria tampoc”, detalla. Pel que fa al professorat, el seguiment ha estat molt elevat: “Ara mateix tenim un 30% del claustre al centre. És de les vagues amb més suport que hem tingut mai”.
També s'hi ha vist suport a l’Escola El Vallès. La seva directora, Azahara Espinar, explica que la jornada s’ha desenvolupat “amb poc alumnat a classes, i professorat adherit a la vaga”, tot i que el centre ha pogut mantenir una certa normalitat gràcies als serveis mínims. En alguns casos, s’han hagut d’agrupar classes, una mesura habitual en dies de mobilització, apunta la directora, per garantir l’atenció als infants que sí que han assistit a l’escola.
Desfilades cap a la manifestació de Barcelona
Terrassa s'ha llevat aquesta jornada amb diverses agrupacions de docents manifestant-se pels carrers fins a arribar a l'estació d'FGC. Tres columnes de professors i membres de la comunitat educativa han desfilat des de tres sectors diferents de la ciutat, reclutant docents al seu pas per diferents centres, fins a arribar als trens que els transportarien cap a la multitudinària manifestació de Barcelona, per a protestar pel malestar profund i sostingut que viuen els professionals per la manca d'inversió en educació.
Allà s'hi dirigia una delegació de professorat de l'Institut-Escola Feixes. Paula Liébana, tutora de sisè de primària, posa l'accent en la manca de recursos i en unes ràtios que considera inassumibles. “Necessitem més gent i abaixar ràtios, no podem atendre bé les necessitats de tots els infants. Ja no és només l’atenció a la diversitat: amb 23 alumnes, o fins i tot 40 quan ajuntem classes, ser només dues mestres és impossible”, afirma, dient que “si estar per 15 alumnes és complicat, imagina't”.
Liébana també assenyala la dificultat creixent de programar les classes i adaptar els continguts a realitats molt diverses dins d’una mateixa aula. “Cada activitat implica fer com a mínim tres adaptacions, per intentar arribar a tothom, i tot i així hi ha nens i nenes amb qui no ho podem arribar a aconseguir”, lamenta. En un centre de màxima complexitat, denuncia també la pèrdua de figures clau de suport: “Ens han tret les dues Tècniques d’Integració Social (TIS) i ara funcionem, des d’I3 fins a segon de batxillerat, amb un sol educador social. És totalment insuficient. Manquen més educadors, més TIC i més vetlladores, que fan una gran labor”.
A l’Institut Torre del Palau, la directora Blanca Jiménez xifra el seguiment de la vaga en “una mica més del 50% del professorat”, mentre que l’absència d’alumnes ha estat molt elevada, sobretot als cursos superiors. “A tercer, quart i batxillerat, majoritàriament no han vingut. A primer i segon d’ESO, moltes famílies, informades que no es podrien fer classes amb normalitat, han decidit no portar els seus fills”, explica. El centre ha funcionat, com la resta, amb serveis mínims.
Jiménez coincideix a assenyalar la baixada de ràtios com una de les principals reivindicacions, especialment en un context marcat pel desplegament del decret d’escola inclusiva. “Tenim alumnat de tot tipus i amb moltes necessitats. Si volem atendre bé aquesta diversitat, els reforços han d’anar, sobretot, a reduir el nombre d’alumnes per aula”, conclou.
Les veus dels centres de Terrassa reflecteixen així una jornada de vaga amb una alta adhesió i un missatge clar: el professorat reclama més recursos, més personal de suport i unes condicions que permetin garantir una educació pública de qualitat i realment inclusiva.