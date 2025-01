Quan les girafes s’hi passegin

Quan les girafes passegin per Terrassa, sabreu que ha començat el Festival Didó. Ep! Però no pas per la plaça homònima! I és que tant el festival com la plaça prenen el seu nom d’Ezequiel Vigués “Didó” (Terrassa, 1880-Barcelona, 1960), un dels titellaires catalans més coneguts del segon terç del segle xx.

Fill d’uns taverners terrassencs, va quedar orfe de mare quan encara no tenia un any i amb el seu pare es va traslladar a viure a casa d’un oncle, on el cria una dida, Manela (que explicara el nom artístic que triaria més endavant).

Programació

El festival Didó arrenca aquest mateix matí, encetant un cicle de nou espectacles (a tres per dia, entre dijous, divendres i dissabte).

El cicle arrenca dijous a la Torre del Palau amb “Meravelles de l’Orient”, de la Companyia Eudald Ferré. L’acte és gratuït i comença a les 11 hores. Posteriorment, a les 12.30 hores, l’activitat es trasllada a la plaça Didó, amb l’obra “La rulot dels Treffen”, de Ton Muntané.

Ja a la tarda, Pep Farrés i Guillem Martí interpreten “La història de Babar”, en doble funció (17 i 18 hores) al Teatre Alegria. L’espectacle té una durada de 30 minuts i l’entrada un cost de 9 euros.

Pel que fa a la programació de demà divendres, segueix el mateix esquema d’ubicacions i horaris: dedicant el matí a les més enèrgiques i la tarda, a les més íntimes que fugen del brogit del Nadal.

A les 11 hores serà el torn de la Torre del Palau, on la companyia La Dona Calba interpretarà “Caterina” (gratuït i sense reserves).

A les 12.30 hores es passa a la plaça Didó, amb l’espectacle “Dragonci”, de la Cia Titiriteros de Binéfar. I a les 18 hores arrenca l’espectacle de pagament (9 euros): “El jardí de les paraules”, de la Companyia B.

Finalment, dissabte al matí arriba la cirereta del festival: l’espectacle “Girafes”, de Xirriquiteula Teatre. Es tracta d’un show itinerant, el qual sortirà des de la plaça dela Torre del Palau a les 11 hores.

Una família de girafes passegen en mig de la civilització. Sorpreses i desubicades, interactuen amb tot el que es troben. La curiositat les porta a crear situacions tant surrealistes com poètiques. Un espectacle de carrer delicat i elegant, una proposta d’alçada i sense paraules, apta per a tots els públics.

Posteriorment, a les 12.30 hores, serà el torn de “Circumloqui”, de la Cia Peus de porc, a la Plaça Didó. I a partir de les 18 hores, al Teatre Alegria, la Cia Olveira & Salcedo amb Tugores posaran el punt i final a l’edició de 2025. Ho faran amb l’espectacle “El matí inventat”.

Jordi Palet

Aquesta novena edició arriba sota la renovada direcció de Jordi Palet. “Volem que tothom pugui tenir un moment de calma compartida amb la comunitat, durant tot l’estrès de Nadal”, assegurava Palet fa uns dies.

La particularitat del format és que es tracta d’obres de titelles i música en directe.

Quan les girafes s’hi passegin