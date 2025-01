Els imperdibles de la cultura el 2025

Ja ho deia la innocentada de Nadal del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, la setmana passada: “No hi ha cap de setmana lliure a Terrassa, en què no hi hagi “overbooking” de festivals!

Doncs traieu el bolígraf per començar a subratllar aquells esdeveniments que considereu imperdibles. L’agenda cultural de 2025 comença a prendre forma i aquest és un resum:

Gener

L’any cultural arrencarà, com sempre, amb la gala Circ de l’Any de Tub d’Assaig (12 de gener), a LaFACT Cultural.

A més a més, el 18 de gener se celebra la gala dels premis Gaudí, en els quals una dotzena d’exalumnes de l’ESCAC opten a sengles estatuetes.

Per una altra banda, el CEHT presentarà l’edició de 2025 de la revista Terme, que enguany està centrada en la memòria de col·lectius represaliats a Terrassa (com la comunitat LGTBIQ+).

La cara dolenta arribarà al món dels llibres. I és que després d’anunciar el seu tancament en dates pròximes, la llibreria L’Andròmina probablement efectuarà el tancament un cop passada la campanya de vendes amb motiu de Nadal.

Igualment, a finals de mes, està previst el desallotjament del casal ocupat El Kasalet (dia 25), que ha acollit tota mena d’actes culturals en els seus 25 anys d’existència a la plaça de la Creu Gran.

Febrer

El mes de febrer serà la del retorn de la Ballada Popular de Gitanes, que va ser la gran novetat (i exitàs) de la cultura popular l’any passat. Serà el diumenge 22, a la plaça Vella.

En el cinema, pràcticament els mateixos cineastes nominats als Gaudí repeteixen als premis Goya. La gala serà el dia 8 a Granada.

Pel que fa als espectacles, els trapelles Peyu i Jair Domínguez porten “El búnquer” en directe a LaFACT Cultural (dia 16). I la que potser serà l’arribada teatral més esperada de 2025: L’obra “Tots Ocells”, de Wajdi Mouawad, al Teatre Principal (dia 15).

Març

El març té un nom propi, en aquesta ciutat: El Festival de Jazz, que arriba a la seva 44a edició del 7 al 28. El popular Pícnic Jazz omplirà Vallparadís el dia 23.

A més, serà setmanes de visites d’artistes consagrats, com el violinista Ara Malikian, qui actuarà a LaFACT Cultural (dia 14), on, per cert, també actua el Mag Lari (el dia 8); després que Àngel Llàcer i Manu Guix duguin el seu “El petit Príncep” (dia 1).

A més a més, Antonia San Juan porta l’espectacle “Entrevista con mi hija Mari” al Teatre Principal (22).

Abril

Un altre mes amb un nom propi: Sant Jordi. La diada literària arribarà en mig del debat sobre la supervivència de les llibreries independents en aquest temps convuls.

I en el teatre, la matadeperenca Emma Arquillué (prolífica en la interpretació i en la direcció) porta “Un matrimoni de Boston”.

Maig

Si parlem d’Emma Arquillué, difícil no fer-ho també esment del seu pare Pere. Aquest 2025 fa gira amb “Un Déu salvatge”, l’adaptació al català del text de Yasmina Rezza.

Seguint amb el teatre, les companyies amateurs celebren el 18è Cicle de Teatre Escenes Locals.

A més a més, la companyia infantil El pot petit recuperarà els quatre concerts que va haver de suspendre recentment a LaFACT Cultural (els dies 4 i 11 de desembre).

I tindrà lloc la 3a edició del Festival Àlbum de fotografia i imatge, que l’any passat ja va innovar fent exposicions dins del Mercat de la Independència i del Mercat del Triomf.

Encara més? Sí! Un clàssic inamovible de maig: La Fira Modernista, que enguany està centrada en l’arquitecte Lluís Muncunill, i que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de maig.

Però especialment destacables seran les novetats musicals: tant Lildami com Doctor Prats presentaran nou disc i gira de concerts. Lildami, de fet, ja té data: el 9 de maig a la Sala Rasa 64.

Juny

Diada de Sant Joan ens deixarà revetlles musicals arreu de la ciutat. A més, s’hi celebren força festes majors de barris, on continuaran tot l’estiu.

Juliol

A principis de juliol arrencarà la Festa Major de Terrassa (del 4 al 9). En l’àmbit cultural, l’Ajuntament vol mantenir un format en el que passin el màxim de coses possibles, amb molts espais i estils, per tal que tothom trobi alguna cosa que li pugui semblar interessant.

Pel que fa a l’oferta musical, només podem especular: Es mantindrà la línia de música urbana en català. I, descartats tots els dels darrers anys… Potser és l’any de Mushka?.

Agost

Ja sabem que agost és sempre el mes més fluix de l’any en l’àmbit de la programació. Enguany no serà una excepció. Ara bé, el cicle Fem Estiu de la regidoria de Cultura segur que ens deixa alguns concerts de la iniciativa Sons del Patrimoni.

Setembre

Ja és tradició que la “rentrée” escolar comenci amb la setmana de Jocs al carrer, que arriba a la seva 9a edició.

A mitjan mes també se celebrarà el Festival de Circ de la Maurina (les dates estan per concretar). I ja a finals, una altra insígnia de Terrassa: el Festival TNT, que durant un cap de setmana atreu “culturetis” de tot el territori a la nostra ciutat.

També sense dates confirmades trobarem el Festival Mutacions.

Octubre

Un altre mes de festivals per excel·lència, fins i tot amb un cert grau d’“overbooking”. Octubre ens deixarà la segona edició del Festival Moaré, que va obrir les portes d’antics vapors rehabilitats en usos comercials al teixit i a l’audiovisual. No està confirmat, però les sensacions a l’Ajuntament van ser molt bones i la segona edició està assegurada.

També arribarà la 51a edició de Fira del Dibuix, la Va edició del Festival de Flamenc (que enguany va portar José Mercé al Principal), la marató cinematogràfica Les 12 hores fantàstiques (al Cinema Catalunya), el 77è Concurs Nacional de Colles Sardanistes, així com el Festival Latent, de disseny i innovació.

Novembre

Entre altres trobades culturals, serà el torn del món casteller, amb la Diada de la Colla de Minyons de Terrassa, que serveix cada any per tancar la temporada.

Desembre

Una particularitat d’enguany és que el Patge Xiu-Xiu celebrarà els seus 75 anys de vida! I s’esperen unes activitats a l’altura. Serà any de commemoracions, de fet. I és que els Gegants “vells” compliran 175 anys i els “nous” en faran 75. A més, el Bitxo del Torrent Mitger fa 40 anys amb força activitats.

