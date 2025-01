Toca dir adeu a Nadal. Però almenys, ho podrem fer amb una agenda atapeïda d’actes culturals, com les exposicions a Amics de les Arts i la Sala Paüls. També hi haurà circ a Tub d’Assaig, així com “Els Pastorets” per partida doble: de Pam Teatre i d’El Social. I per descomptat: les darreres sessions de quinto de Nadal i una fira de regals al nou Vapor Prodis

1. Joc

Sessions de joc de quinto, a El Social

Dissabte i dilluns a les 18 hores, diumenge a les 22 hores

2. Fires

Mercat de Reis, al Vapor Prodis, amb parades de productes de KM 0. A les 19 hores hi actuarà la pianista Monika Lao

Dissabte, dDe 10 a 20 hores

3. Infantil

Representació de “Pastorets: Ganàpia i Cigronet”, de Pam Teatre, al Casal de Sant Pere

Dissabte, 18 hores

4. Titelles

Espectacle itinerant “Girafes”, de la companyia Xirriquiteula, des de la Torre del Palau

Dissabte, 11 hores

5. Circ

La Cia Filigranes (Albert Pérez i Jordi Torrens) actua a La Gradeta, al local de Tub d’Assaig

Dissabte, 12 i 18 hores

6. Infantil

“Els Pastorets”, d’El Social, al Teatre Principal

Dissabte i dilluns, 18.30 hores

7. Fires

Fira d’Hivern, a la Plaça vella, amb paradetes de bijuteria i altres articles de regal.

Dissabte i diumenge, de 10 a 21 hores. Dilluns tancat al migdia

8. Gospel

Concert d’Alabama Gospel Choir, a LaFACT Cultural. Entrades disponibles (33€)

Dissabte, 21 hores

9. Pintura

Exposició de l’artista terrassenc Josep Vallhonrat, a la Sala Paüls, inaugurada divendres

Dissabte, 19.30 hores

10. Arts plàstiques

Exposició “Abstracció Geomètrica”, d’Elvira Pla. A la Sala Alavedra de l’entitat Amics de les Arts

Dissabte i diumenge, de 18 a 20 hores

On i quan veure els darrers Pastorets i jugar al quinto