Trivial de Reis: ets un veritable “cultureti” de Terrassa?

1. Quina ha estat la pel·lícula més vista al Cinema Catalunya el 2024?

a. “El 47”

b. “Casa en Flames”

c. “Gladiator 2”

2. Quines postres terrassenques han estat guardonades amb la Fava d’Or de Catalunya?

a. El dàcar del forn Turull

b. La sara del forn Mariscal

c. El cardinal de la pastisseria La Xicra

3. Quina companyia de circ ha celebrat el 2024 el seu 20è aniversari?

a. Circ Pistolet

b. Cia Filigranes

c. Tub d’Assaig

4. Lildami s’emporta el festival Maleducats fora de Terrassa. A Barcelona, concretament…

a. Al Palau Sant Jordi

b. Al Fòrum

c. A la platja del Bogatell

5. Quin ha estat el l’escriptor/a més venut per Sant Jordi?

a. Xavier Bosch

b. Xavi Coral

c. Sílvia Alcàntara

6. Al febrer es va celebrar el 30a aniversari de la Nova Jazz Cava. Quants metres el separen de “l’antiga” cava, al carrer Sant Quirze?

a. Un quilòmetre i mig

b. 900 metres

c. Com ostres voleu que ho sàpiga

7. J.A. Bayona es va quedar finalment sense premi Oscar, amb “La sociedad de la nieve”… Qui el va guanyar?

a. “Yo capitán”, de Matteo Garrone

b. “La zona de interés”, de Jonathan Glazer

c. “Perfect days”, de Wim Wenders

8. La pintada del misto és la més repetida a les parets de Terrassa. Quin s’amaga darrere el nom de Morcky, el grafiter?

a. Un noi del barri de Sant Llorenç

b. Clarament, un piròman

c. Un italià que es va enamorar d’una terrassenca

9. Quin/a cantant va reconèixer: “Si marxés a viure a Madrid, tindria més oportunitats, però no vull deixar Terrassa”?

a. Lildami

b. Miki Núñez

c. Carla Miralda

10. Un historiador local també destaca com a influencer, amb piulades a X amb 2 milions de visualitzacions! Quin és?

a. Bernat Pizà

b. Marcel Taló

c. Manel Màrquez

11. El 2024 s’ha acomiadat un veterà recital de poesia amb forat micro-obert…

a. “Al palmell del cor”

b. “Paseando por marte”

c. Festival Elixir

12. A quin museu es troba “espoliat” una part del retaule de Lluís Borrassà, de 1411 antigament ubicat a la seu d’Egara?

a. Al MNAC

b. A la Tate Gallery

c. Al Quay d’Orsai

13. Sílvia Alcàntara publicava “Cèlia Palau”, spin-off de l’anterior…

a. “La ciutat de les xemeneies”

b. “Olor de colònia”

c. “Jo confesso”

14. Les cèlebres jam-session del Reina Victòria són cada…

a. Dimarts i dissabte

b. Dimecres i

divendres

c. Dimarts i diumenge

15. L’any 2024 ens ha deixat el fotògraf Ramon Masats, als 92 anys. Abans de la fotografia, a què es dedicava?

a. Era gelater a l’orxateria Ribera

b. Repartia bacallà al Mercat de la Independència

c. Era maquinista dels “catalans”

16. El Coro Vell ha complert 165 anys, d’ençà que es creés amb impuls de…

a. Pau Casals

b. Josep Anselm Clavé

c. Enric Granados

17. Quin cambrer va dir, entrevistat a DT: “No som psicòlegs, però empatitzem amb els aficionats”.

a. David, d’El Porró

b. Aina, de la Nova Jazz Cava

c. Josep, de l’Epicentre

18. Anna Cornudella era premiada a la Berlinale amb “The human hibernation”, que era…

a. Una distopia sobre les guerres amb drons

b. Una utopia sobre l’emergència climàtica

c. Una ucronia: I si el Procés hagués guanyat?

19. Gerard Quintana va ser a Terrassa a l’abril, perquè…

a. Actuava en solitari a la Sala Rasa 64

b. Presentava novel·la a la llibreria Cinta

c. Participava d’un acte solidari a Prodis

20. El dibuixant terrassenc Oriol Hernández publicava “El oro del tiempo” en castellà, tot i que abans s’havia estrenat (i amb èxit) en…

a. Català

b. Italià

c. Francès

21. Quin cuiner ha publicat un receptari aquest 2024?

a. Keco Martínez, d’El Cel de les Oques

b. Artur Martínez, de l’Aürt

c. Marc Ribas, de La taverna del ciri

22. Quina “bruixa” dona nom a un capgròs i un casal a Terrassa?

a. Guillema Font (“la Miramunda”)

b. La Molinillos

c. Margarita Tafanera

23. L’Ajuntament va decidir retre homenatge a Akira Toriyama, creador de “Bola de drac”, amb…

a. Un mural artístic a un carrer

b. Rebatejar el nom d’un carrer

c. Incloure un núvol Kinton a l’escut de la ciutat

24. Tessa Julià i Núria Armengol proposen al seu llibre, “Sota el xal”, dir en català…

a. “Sucar el melindro” i refranys sexuals

b. ” Març, marçot” i refranys de clima

c. “Un petricó” i altres mesures de pes

25. Com es deia el bar ubicat a l’Itaca actual, a la Plaça Vella?

a. Grinzing

b. Mesón los Arcos

c. Bar Las Vegas

26. Quin artista decorarà el pati de Cal Reig amb una obra seva?

a. El Matraca

b. El Suri

c. El Vaquilla

27. Xavi Buxeda portava “Qui estigui lliure” a la Sala Becket, parlant de…

a. Homofòbia

b. Xenofòbia

c. Aporofòbia

28. Uns 400 alumnes van pintar al maig un mural, amb l’artista Pep Walls, a…

a. L’Institut Terrassa, al Centre

b. L’Institut Egara, de Can Parellada

c. L’Institut Santa Eulàlia, a Can Jofresa

29. Quin director terrassenc estrena el 2025 el film “Tierra de nadie”, rodat a Cadis el 2024?

a. Caye Casas

b. Geoffrey Cowper

c. Alberto Pintó

30. Quin best seller internacional ha traduït al català, aquest 2024, la terrassenca Mireia Vargas?

a. “El problema dels tres cossos”

b. La saga “Blackwater”

c. “Las que no duerman NASH”

31. Per quin motiu diu el músic Litus que es va deixar bigoti “tipus Dalí”?

a. Perquè de petit va estiuejar a Figueres

b. Per donar-li seguretat a l’escenari

c. Per semblar un domador de lleons

32. Al videoclip “Elon” d’Hereus del Beat surt el bar…

a. Frankfurt Lázaro

b. Bar Culla

c. Bar Galàxia

33. Quin cartell d’una festa municipal de 2024 va ser un plagi del seu autor de l’Escola Municipal d’Art i Disseny?

a. El de Carnestoltes, de La Mascarada

b. El de Festa Major

c. El de la Fira Modernista

34. Quin cantautor va actuar a la Festa Major en el que serà el seu darrer concert a Terrassa, ja què aturarà uns anys?

a. Pau Alabajos

b. Cesk Freixas

c. Feliu Ventura

35. El baixista de Doctor Prats, Miki Santamaria, fitxava al juliol per fer gira amb…

a. Els Pets

b. Sopa de Cabra

c. Sau

36. Com es deia el bar que hi havia a l’antiga estació de FGC?

a. Bar Egara

b. Bar Electrico

c. Bar Petit Palau

37. El jove valencià Joan Mulet, resident a Terrassa, ha fet una cançó protesta…

a. Pels preus del lloguer d’habitatge

b. Per la gestió de la DANA

c. Pel doble pagament de la taxa de residus

38. Quin artista i referent LGTBIQ+ va visitar Terrassa?

a. Rodrigo Cuevas

b. Los Javis

c. Samantha Hudson

39. Fa quants d’anys que una companyia terrassenca no guanya el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, que fa el Casal Sant Pere?

a. De fet, mai no l’ha guanyat cap

b. Des de 1995

c. Justament el passat 2024

40. Quin bar freqüentat per rockers tancarà, després de la mort del seu alma mater?

a. Infierno AB/CD

b. Tramuntana

c. Soul Pub

41. A l’Escac s’ha forjat el Col·lectiu Negu, format per dos terrassencs i dos…

a. Sabadellencs

b. Bascos

c. Nord-coreans

42. Sicus Garcia, cantant de Sabor de Gracia, va actuar a la Fred Astaire amb un missatge…

a. Anti-gitanista

b. Vegà

c. Animalista

43. El Cinema Catalunya acull la Marató de les 12 hores de cinema…

a. Eròtic

b. Espiritual

c. Fantàstic

44. Del concert “indoor” d’Antònia Font al Principal, molta gent va destacar què…

a. Pau Debon estava bastant afònic

b. Es pot gaudir del concert sense una cervesa a la mà

c. No s’entenia el que deien en “mallorquí”

45. Sobre què va fer un acudit Andreu Buenafuente al seu espectacle al mateix teatre?

a. De la no inscripció de Dani Olmo a La Lliga

b. Del despropòsit diari de la Renfe

c. De la massificació al cim de la Mola

46. El festival TNT va convidar la ciutadania a portar a l’Ateneu Candela les seves…

a. Plantes de casa

b. Cartes d’amor

c. Receptes de cuina

47. Tomàs Molina va actuar a Terrassa. És conegut com a actor de Polònia (TV3) on imita a…

a. Francesc Mauri

b. Gori Masip

c. Tomàs Molina

48. Ginestà va actuar a la Plaça Vella i va cantar el hit “Jana” va fer pujar a l’escenari a…

a. Jordi Ballart, que es fan declarat

b. El seu amic Litus

c. La seva cosina Jana, de les Fonts

49. La Queency ha estat notícia la tardor de 2024 perquè…

a. Ha fet un “cameo” amb Rosalia

b. A xarxes socials, se l’ha emparellat amb Lildami

c. Ha anunciat que es retira de la música

Trivial de Reis: ets un veritable “cultureti” de Terrassa?