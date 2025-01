La Fundació Joan Miró reconeix la Fundació BBVA pel seu suport a l’art i la cultura

La Fundació Joan Miró ha reconegut la Fundació BBVA, en la figura del seu president, Carlos Torres Vila, amb la garrofa de bronze, per la col·laboració de les dues institucions durant més de tres dècades. L’entrega de l’ensenya, un homenatge a un curiós costum del mateix Joan Miró, que solia emportar-se una “garrofa” amb els seus viatges com símbol de connexió amb les arrels mediterrànies, ha tingut lloc aquest dijous durant la reunió anual de mecenes de la Fundació Joan Miró.

“El seu suport constant i generós ha estat fonamental per impulsar la cultura i la difusió del patrimoni artístic, així com per enfortir l’enllaç entre l’art i la societat”, ha explicat Sara Puig, presidenta de la Fundació Joan Miró.

Per la seva banda, el president de BBVA i de la Fundació BBVA, Carlos Torres Vila, ha assenyalat que “aquest reconeixement té un significat molt especial, ja que reforça el vincle que tant el banc com la Fundació han construït amb Catalunya al llarg dels anys”. “Pel banc, Catalunya sempre ha estat un territori clau. Tenim un fort compromís amb aquesta terra i amb la societat catalana en conjunt, i tenim la vocació de continuar donant suport al seu creixement”, ha indicat.

Torres també ha destacat el compromís especial de BBVA i de la Fundació amb l’empresa, i els àmbits de l’art, la cultura i el coneixement científic, que amplien les oportunitats individuals i col·lectives a través de la innovació i la creativitat, i que

constitueixen una de les senyals distintius de Catalunya.

Pel que fa a la col·laboració amb la Fundació Joan Miró, el president de BBVA s’ha mostrat orgullós i ha assenyalat que aquest reconeixement simbolitza no només el que les dues fundacions han aconseguit juntes al llarg d’aquestes dècades, sinó també el que encara queda per assolir, i s’ha mostrat convençut que la pròxima exposició que es realitzarà conjuntament, centrada en la relació de Joan Miró amb els Estats Units, serà una nova fita en aquesta aliança per la cultura.

En la mateixa cerimònia, també s’ha reconegut la tasca de Dolors Ricart, primera mecenes i benefactora destacada de Miró&Sert, pel seu “suport incondicional i adhesió a la categoria de benefactors”. Així mateix, Àlex Agulló, membre de la

categoria Young Art Lover, ha estat reconegut per la seva implicació destacada amb la Fundació Joan Miró, reforçant l’esperit de preservació i difusió del llegat de l’artista.

Una col·laboració que va començar l’any 1989

La Fundació BBVA, com a part del Grup BBVA, té entre els objectius promoure la creació artística i cultural d’excel·lència, així com difondre-la a la societat. Per això, desenvolupa col·laboracions estratègiques amb les principals institucions de cada

àrea disciplinària, com és el cas de la que manté amb la Fundació Joan Miró des del 1989. La Fundació BBVA és patrocinador principal i membre del patronat de la Fundació Miró, i en fa possible una gran exposició anual gràcies a un suport sostingut i continuat, que al llarg de més de tres dècades ha permès organitzar mostres úniques, que han apropat al públic obres inèdites a Catalunya amb enfocaments innovadors en contingut i disseny.

La més recent, i encara oberta al públic (fins al 9 de febrer), “MiroMatisse: Més enllà de les imatges“, és la col·lecció d’obres més gran del pintor francès que s’han reunit a l’estat des de fa més de quinze anys, amb peces que han viatjat des de grans museus com el MOMA de Nova York, en un recorregut que repassa la relació entre els dos artistes, i mostra com van transformar la pintura i van donar nova forma a l’art modern mitjançant la seva influència creativa i admiració mútua. Aquesta exposició ha estat visitada fins ara per prop de 72.500 persones.

La Fundació BBVA i la Fundació Miró han donat visibilitat a l’obra d’artistes visionaris com ara Warhol, Rothko, Pollock o el mateix Miró, a més d’explorar moviments artístics, cultures o temes com la dona i el cos a l’art, atraient milions de visitants de tot el món i reforçant la projecció internacional de Catalunya.

Entre les exposicions destacades fruit d’aquesta col·laboració es troben també “Miró-Picasso” (2023), “Paul Klee i els secrets de la natura” (2022), “El sentit de l’escultura” (2021), “Miró i l’objecte” (2015), i “Joan Miró 1956-1983. Sentiment, emoció, gest” (2006). Aquest esforç conjunt reflecteix el compromís de la Fundació BBVA amb projectes d’excel·lència culturals, capaços de preservar i difondre el llegat artístic, combinant tradició i innovació i apropant al públic experiències transformadores.