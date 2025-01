L a collita de l’escola terrassenca ESCAC als premis Gaudí de 2025 podria ser especialment bona. Tanmateix, no se sabrà fins avui vespre, quan se celebri la gala d’entrega de la 17a edició.

Serà una vetllada a Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), que es podrà seguir en directe per TV3, a partir de les 22 hores. Tot i així, la catifa vermella arrencarà a les 19 hores.

Entre les 22 nominacions obtingudes per professionals formats a l’ESCAC, cal destacar les 7 de “Salve Maria”, la nominació a Millor Direcció Revelació per a “Celia Giraldo” per “Un lugar común” i el fet que els quatre curtmetratges nominats s’han realitzat amb equips de l’ESCAC. D’altra banda, 3 dels 4 títols nominats a Millor Pel·lícula en Llengua Catalana han estat creats per talent de l’Escola.

Millor pel·lícula?

Les nominacions més importants als Premis Gaudí de films on han participat antics alumnes de l’ESCAC, són a Millor pel·lícula. Hi estan nominades “Salve Maria”, (dirigida per Mar Coll i produïda per Sergi Casamitjana, ex-alumnes); “Casa en flames” (dirigida per Dani de la Orden, escrita per Eduard Sola, produïda per Toni Carrizosa, Ana Eiras i Kike Maíllo; tots ells exalumnes); i “Mamífera” (dirigida i escrita per l’exalumna Liliana Torres).

Ànims de l’alcalde

Per a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aquestes nominacions consoliden el prestigi de l’ESCAC com un referent en la formació de professionals d’excel·lència en l’àmbit cinematogràfic. “A més a més, contribueixen a reforçar l’aposta de la a ciutat per fer créixer el Parc Audiovisual de Catalunya i per fer de Terrassa un referent a nivell europeu pel que fa a la producció i la creació del sector audiovisual”.

L’alcalde també va felicitar l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l’ESCAC: “S’ha significat, un cop més, com una gran fàbrica de talent cinematogràfic amb segell terrassenc”.

De l’ESCAC als premis Gaudí: 22 candidats són exalumnes