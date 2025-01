Ramon Masats, el repartidor de bacallà que feia fotos

No ha passat ni un any de la seva mort i Masats ja té una gran exposició en homenatge a la seva figura. És la que li ret la galeria de Barcelona Foto Colectania (ubicada al barri del Born), qui va inaugurar el dijous passat la mostra “Ramon Masats, el fotògraf silenciós”. Es podrà veure fins al 25 de maig.

No és pas l’únic homenatge que se li ha dedicat en el darrers temps. Terrassa ja va organitzar l’any 2021 una ampla mostra a la Sala Muncunill. Un acte en vida, d’un fotògraf que va morir al març de 2024. Ell havia viscut a terrassa durant part de les dècades dels anys 50 i 60.

De fet, va arribar a terrassa l’any 1952, quan els seus pares reben l’oferta de regentar les parades 97 i 98 del Mercat de la Independència. Masats té llavors 21 anys. I en arribar a viure al carrer Pare Llaurador, a Ca n’Aurell, ell mateix es posa a fer el repartiment de les comandes de la bacallaneria.

Ho fa abillat d’una gorra que al davant tenia imprès “El bacallaner”. Bacallà, oliva, sardina fresca, seitó…

És a partir d’aquests anys que s’interessa per la fotografia, especialment vinculat al Casino del Comerç i fent amistats com Joana Biarnés.

De 1953 a 1965

L’exposició de Foto Colectania mostra precisament aquesta primera etapa, amb més de 140 fotografies, que abasta des de 1953 fins al 1965.

Pepe Font de Mora, comissari de l’exposició, assegurava durant la inauguració: “S’ensenyen per primera vegada els 15 quinze vintages de la sèrie de ‘Les Rambles’. No hi podia faltar una selecció de fotografies dels seus llibres fonamentals: ‘Neutral Corner’ (la seva obra mestra amb textos d’Ignacio Aldecoa) i ‘Los Sanfermines’, el primer fotollibre de Masats (amb selecció i maquetació de l’autor), amb les còpies d’època curosament preservades fins avui”.

Una de les peculiaritats de la mostra és que ha comptat amb l’assessorament de Sonia Masats, filla del fotoperiodista. De forma que el comissari Pepe Font de Mora ha pogut revisar totes les còpies originals de l’arxiu i els negatius.

“El meu pare encara s’emocionava quan revisava els negatius”, sostenia Sonia Masats. “I com a bon gaudidor de la vida, s’hagués alegrat molt d’aquesta exposició”, afegia.

“Destilen humanisme”

La filla també va reivindicar el Ramón Masats “més humà”, més enllà de l’irònic que tothom ja coneix. “Les seves fotografies destil·laven humanisme pels quatre costats, per a mi tenen un punt de tendresa molt important”, assegurava durant la inauguració.

Per a Sonia Masats, el seu pare va “canviar la forma de fotografiar de l’època” i va ser un pioner a fer les fotografies en vertical, quan “el més normal de l’època era fer-les en horitzontal”.

Si bé l’artista va fer aquest enquadrament de manera instintiva, sense cap altra pretensió, la filla ha aplaudit que ja demostrés la seva valia sense haver fet estudis fotogràfics ni tenir cap antecedent familiar en el seu ús.

Ramon Masats, el repartidor de bacallà que feia fotos