Loles Crusat ja inaugurat recentment l’exposició “Bonitamente” al bar de l’entitat Amics de les Arts.

L’exposició, que es podrà veure al llarg de gener, és en homenatge a la seva mare Lola i al seu germà Edi: El dibuixant i humorista Eduard Torres Crusat -àlies Don Edi-.

Don Edi va ser col·laborador de Diari de Terrassa des de la seva fundació l’abril de 1977. Va morir l’any 2020 amb 76 anys, després d’una llarga malaltia.

El boom del collage

Loles Crusat ha emprat la tècnica del collage per confeccionar unes obres de gran plasticitat.

La tècnica del collage havia passat en el darrer temps una mica a un segon pla, després d’haver viscut un ‘boom’ als anys setanta i vuitanta. En part per l’auge de les revistes (que es retallaven per confeccionar el collage), com per la fama d’autors internacionals com Barbara Kruger i Joe Webb. I històricament experimentada a nivell pictòric per Georges Braque, Marcel Duchamp i Man Ray.

Tots els quadres de “Bonitamente” es troben a la venda (alguns ja comprats) al preu de 35 euros.

Loles Crusat mostra “Bonitamente” al bar d’Amics de les Arts