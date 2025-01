Arriba “El malson de Napoleó” a l’Auditori

L’Auditori de Terrassa acull aquest diumenge (18 hores) el concert “El malson de Napoleó”, dins del Cicle de Concerts de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.

El concert tindrà com a protagonista l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, que sota la direcció des del violí de Quim Térmens, interpretaran obres de François-Joseph Gossec, Carles Baguer, L. van Beethoven, Felix Mendelssohn i Bernard Vaguerie.

Es tracta d’una passejada musical per veure com els actes de Napoleó Bonaparte influïren en la vida musical de l’època. Des de la música de François-Joseph Gossec, conegut com el músic oficial de la Revolució i un dels predilectes de Napoleó, a la d’un compositor que morí el mateix dia en què les tropes napoleòniques entraven a Montjuïc: Carles Baguer. Passant per la relació de L.v. Beethoven amb les idees inicials de l’ideal revolucionari i del nou ésser humà, i pel fet no tan conegut d’un jovenet Felix Mendelssohn que fugí disfressat d’Hamburg amb tota la seva família per por de les represàlies franceses pel paper del Banc Mendelssohn en la ruptura del bloqueig del sistema continental de Napoleó.

Un concert on totes aquestes músiques seran introduïdes per petites melodies cantades a l’època o tocades en la coronació i funeral del mateix Napoleó.

Per acabar amb aquest fragment de la història, es podrà escoltar la mateixa música que es va tocar el 1840 tornant les despulles de Napoleó Bonaparte de l’illa de Santa Helena cap a França, recordant la “Batalla de Marengo”.

