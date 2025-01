La terrassenca Anna Cornudella guanya un Feroz amb ‘The Human Hibernation’

L’òpera prima de l’egarenca Anna Cornudella ‘The Human Hibernation’ s’ha emportat, aquest dissabte, el Premi Feroz Arrebato de no ficció. La pel·lícula aprofundeix en la reflexió sobre com estem habitant el planeta Terra i ja se’n va endur el premi de la Crítica Internacional a la secció Fòrum de La Berlinale.

Anna Cornudella (Terrassa, 1991) es va llicenciar l’any 2014 a l’ESCAC i el 2019 va aconseguir la beca Art Jove, amb la qual va fer una residència artística al MACBA on va començar a donar forma al projecte amb una video-perfomance de 20 minuts de duració en el qual es demanava si arran del canvi climàtic tots els entorns podrien deixar de ser habitables. I, per tant, si els humans podrien desenvolupar un sistema com és la hibernació animal.

En la recollida del guardó la terrassenca ha donat les gràcies al seu equip i a la seva família i amics. També ha agraït a “totes les criatures que surten en aquesta pel·lícula, humanes i no humanes, per habitar el món d’una altra forma”. Cornudella ha recordat que és “un món que fa molta por darrerament” pel conflicte a Palestina i els discursos d’odi, racisme i homofòbia. A més, l’egarenca ha volgut destacar que “la cultura és una eina de lluita i resistència”.

✨ Anna Cornudella Castro recoge el Premio Feroz Arrebato de No Ficción por ‘Human Hibernatio’ #Feroz2025 pic.twitter.com/mvPWwzPfeY — Premios Feroz (@PremiosFeroz) January 25, 2025

‘The Human Hibernation’ tracta d’una societat que hiberna durant els mesos d’hivern. A partir de la desaparició de l’Erin, un nen que desperta prematurament de la seva hibernació, Clara, la seva germana gran, inicia un viatge a la recerca de respostes.

El llargmetratge competia amb ‘Caja de resistencia’, de Concha Barquero Artés i Alejandro Alvarado Jódar, ‘La Hojarasca’, de Macu Machín, ‘Saturno’, de Daniel Tornero, i ‘Zinzindurrunkarratz’, d’Oskar Alegria.

Accent català als premis

La gala dels Feroz ha tingut un implacable accent català en una gala que s’ha fet a Pontevedra. ‘Casa en flames’, la celebrada cinta de Dani de la Orden, s’ha imposat com a millor comèdia, a més de rebre el guardó a millor protagonista femenina per Emma Vilarasau i guió per Eduard Sola. ‘Salve Maria’, el thriller sobre la maternitat dirigit per Mar Coll, s’ha imposat com a millor pel·lícula dramàtica. En sèries, el protagonisme l’ha tingut ‘Querer’, d’Alauda Ruiz de Azúa, amb el guardó a millor drama; mentre que ‘Celeste’, dirigida per Elena Trapé i Diego San José, ha guanyat a millor comèdia. Els actors catalans han arrasat en les categories interpretatives i, com Vilarasau, tornen a casa amb premi Eduard Fernández, Oriol Pla, Nora Navas, Clara Segura i Pol López.