Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 2 de juliol del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 28 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 19:15
Actualitzat el 01 de juliol de 2026 a les 19:17

Aquestes són les cerimònies de dijous 2 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Pilar Cirera Martínez, 98 anys

Data de la defunció: 30 de juny
Cerimònia: 2 de juliol, a les 09.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Mercedes Gutiérrez Castro, 72 anys

Data de la defunció: 30 de juny
Cerimònia: 2 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Enrique Ayala Gutiérrez, 68 anys

Data de la defunció: 30 de juny
Cerimònia: 2 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Villarreal Contreras, 78 anys

Data de la defunció: 1 de juliol
Cerimònia: 2 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Quintero Rojano, 86 anys

Data de la defunció: 1 de juliol
Cerimònia: 2 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

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