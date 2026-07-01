Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 2 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 2 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Pilar Cirera Martínez, 98 anys
Data de la defunció: 30 de juny
Cerimònia: 2 de juliol, a les 09.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Mercedes Gutiérrez Castro, 72 anys
Data de la defunció: 30 de juny
Cerimònia: 2 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Enrique Ayala Gutiérrez, 68 anys
Data de la defunció: 30 de juny
Cerimònia: 2 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Villarreal Contreras, 78 anys
Data de la defunció: 1 de juliol
Cerimònia: 2 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Carmen Quintero Rojano, 86 anys
Data de la defunció: 1 de juliol
Cerimònia: 2 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa