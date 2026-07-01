Una conductora queda atrapada en bolcar el seu cotxe al carrer de Salmerón

Un aparatós accident de trànsit ha sacsejat el matí d'aquest dimecres, 1 de juliol, al carrer de Salmerón de Terrassa. Pocs minuts després de les sis de la matinada, un turisme ha bolcat lateralment a l'alçada del número 74, en una de les vies més transitades de la ciutat. Com a conseqüència de l'impacte, la conductora i única ocupant, una jove de 31 anys, ha perdut el control del vehicle i ha quedat atrapada a l'interior.
Els Bombers han rebut l'avís a les 6.18 hores i han mobilitzat immediatament dues dotacions. En arribar al lloc dels fets, diverses patrulles de la Policia Municipal i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja s'havien personat a la zona per coordinar l'emergència i desviar el trànsit.
Rescat pel maleter i un segon cotxe implicat
Els equips de salvament han hagut d'actuar amb celeritat per extreure la víctima, a qui finalment han pogut treure pel maleter del cotxe. Entorn de les 6.45 hores, la dona ja estava sent atesa pels serveis mèdics en una llitera. Posteriorment, ha estat traslladada en estat menys greu a l'hospital MútuaTerrassa.
L'incident també ha afectat de retruc un segon vehicle. El conductor d'aquest altre cotxe, que circulava per la mateixa via just en el moment del sinistre, s'hauria vist obligat a fer una maniobra evasiva d'urgència per esquivar el vehicle bolcat quan se'l trobava a sobre, sortosament sense haver de lamentar més ferits.