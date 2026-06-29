Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 30 de juny del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 30 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juny de 2026 a les 19:23

Aquestes són les cerimònies de dimarts 30 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Mercè Rubira Carmona, 98 anys

Data de la defunció: 28 de juny
Cerimònia: 30 de juny, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antònia Almasqué Bové, 92 anys  

Data de la defunció: 28 de juny
Cerimònia: 30 de juny, a les  11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

María de Haro Galera, 91 anys  

Data de la defunció: 29 de juny
Cerimònia: 30 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Luis Castro Ruiz, 68 anys

Data de la defunció: 29 de juny
Cerimònia: 30 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
 

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