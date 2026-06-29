Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 30 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimarts 30 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMercè Rubira Carmona, 98 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de juny\r\nCerimònia: 30 de juny, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntònia Almasqué Bové, 92 anys \r\n\r\nData de la defunció: 28 de juny\r\nCerimònia: 30 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaría de Haro Galera, 91 anys \r\n\r\nData de la defunció: 29 de juny\r\nCerimònia: 30 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLuis Castro Ruiz, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de juny\r\nCerimònia: 30 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n \r\n