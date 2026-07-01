El nou pla ferroviari situa a Terrassa l’orbital i el tren de l’aeroport el 2040

El nou Pla de serveis ferroviaris 2030-2040 de la Generalitat preveu canvis destacats per a la mobilitat de Terrassa a llarg termini. Segons ha presentat dimarts a la tarda la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, l’estratègia inclou l’arribada de la línia R-Aeroport fins a la cocapital vallesana i l’entrada en servei del primer tram de la línia orbital entre Terrassa i Granollers. Aquestes actuacions s’emmarquen en l’horitzó de l’any 2040 i tenen per objectiu convertir el tren en la columna vertebral del transport públic.
D’una banda, l’R-Aeroport s’allargaria fins a Terrassa en aquesta data, malgrat que l’acord amb els Comuns en fixava l’arribada una dècada abans. D’altra banda, la planificació només recull l’entrada en servei de la primera fase de la línia orbital (R9) entre Terrassa i Granollers (el plànol oficial deixa entreveure en gris clar la futura estació de Terrassa Oest). En canvi, al document no hi apareixen la resta de fases d’aquesta infraestructura, malgrat que el calendari presentat anteriorment en situava la posada en servei entre els anys 2037 i 2041. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha explicat que “és un document que no està tancat sinó que espera ser millorat”.
Millores a l’R4 a curt termini
Els usuaris egarencs de l’R4 també notaran millores més immediates. Entre el 2027 i el 2028 s’aplicarà un canvi de capçaleres per guanyar fiabilitat i, de cara a l’any 2040, s’hi afegiran serveis semidirectes per escurçar el viatge. Com ha defensat Paneque, “la primera condició és la fiabilitat” per recuperar la confiança dels usuaris i descongestionar un sistema “que treballa al límit”. El document preveu reduir esperes, integrar la xarxa amb els autobusos i dissenyar línies que evitin el pas obligatori per Barcelona, com és el cas del nou servei regional R88 entre Reus i Girona a través del Vallès (Castellbisbal, Hospital General, Cerdanyola Universitat). Tot plegat amb un repte clar per al 2040: competir amb el vehicle privat i assolir un milió de viatges diaris, enfront dels 455.000 actuals.
Més freqüències
Pel que fa a les freqüències, el document detalla millores significatives a l’entorn metropolità que afectaran directament Terrassa. El pla classifica les línies en diferents tipologies i reserva per als àmbits urbans més densos els anomenats serveis suburbans, caracteritzats per una alta freqüència i capacitat. A l’àrea de Barcelona, es preveuen serveis cada 15 minuts i futurs trens semidirectes cada 30 minuts per connectar la capital amb localitats com Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Castelldefels, Martorell i Igualada. D’altra banda, els trens estructurals que travessen Catalunya, com el Lleida-Terrassa operat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), circularan amb cadències d’entre 30 minuts i dues hores. En conjunt, l’augment de freqüències i els futurs semidirectes a l’R4 agilitzaran les connexions amb Barcelona.
A més, s’implantaran horaris regulars i fàcils de recordar per no dependre de les pantalles. Segons Paneque, la xarxa es repensa "des de la perspectiva de l’usuari", una transformació que culminarà el 2040 amb l’arribada de l’orbital i l’R-Aeroport per multiplicar les opcions a les estacions egarenques.
Duplicar l’oferta de trens
La fita és arribar a un milió d’usuaris diaris a Catalunya el 2040. La consellera Sílvia Paneque ha deixat clar que ampliar els serveis i millorar les freqüències “no és gratuït ni automàtic”, sinó que exigeix un esforç inversor molt important. Segons les estimacions tècniques de la Generalitat, caldrà contractar 419 maquinistes i 266 interventors durant els pròxims anys. Aquest increment és el pas previ necessari per poder posar en circulació els 182 nous trens previstos. Tot aquest paquet de mesures s’ha dissenyat amb la voluntat d’absorbir un augment de 27,8 milions de quilòmetres-tren anuals, tenint com a prioritat la puntualitat. El nou pla té tres fases: 2027-2028, canvis previstos fins a 2030 i l’horitzó 2040.