Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 1 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 20:49

Aquestes són les cerimònies de dimecres 1 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisca Martí Sabater, 92 anys

Data de la defunció: 29 de juny
Cerimònia: 1 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Garcia Hernández, 98 anys

Data de la defunció: 29 de juny
Cerimònia: 1 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José Maqueda Santander, 86 anys

Data de la defunció: 30 de juny
Cerimònia: 1 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

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