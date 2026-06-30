Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 1 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimecres 1 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFrancisca Martí Sabater, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de juny\r\nCerimònia: 1 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria Garcia Hernández, 98 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de juny\r\nCerimònia: 1 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosé Maqueda Santander, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de juny\r\nCerimònia: 1 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n