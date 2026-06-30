Preparats per a una de les festes majors més caloroses

La calor marcarà la Festa Major d’aquest any. Les previsions indiquen que les temperatures màximes es mouran entre els 33 ºC i els 34 ºC durant el cap de setmana, coincidint amb els actes més multitudinaris. El meteoròleg i divulgador terrassenc Jordi Montserrat adverteix que “el pic de calor arribarà precisament durant el cap de setmana, en els dies centrals de la celebració”. Això, diu, obligarà a “buscar l’ombra i extremar les precaucions a les hores centrals del dia, les de màxima insolació”.
Podríem estar davant d’una de les festes majors més caloroses que es recorden. Per al meteoròleg terrassenc Francesc Mauri, la calor prevista per a aquesta Festa Major no és un episodi aïllat, sinó una mostra més d’una tendència que fa anys que s’accentua. “Probablement, aquest juny serà el segon més càlid dels últims cinquanta anys”, explica, tot assenyalant que els registres definitius encara s’han de tancar. Aquesta situació, assegura, respon a una raó majoritària. “Una part molt important d’aquest augment de temperatures és atribuïble directament a l’escalfament global”, afirma.
L’any passat, els termòmetres també es van moure per temperatures similars, amb pics de 35 graus. Mauri assenyala que “avui dia, el juny ja és un estiu contundent”, amb temperatures pròpies del juliol i un predomini molt més clar de les situacions anticiclòniques.
Tot i això, les dues festes majors més caloroses de les quals es tenen registres són les dels anys 2019 i 2015, segons Josep Maria Gibert, l’exprofessor de la UPC amb les dades de la seva estació meteorològica situada a la universitat. El 28 de juny del 2019, divendres que va donar el tret de sortida a la festa, es va registrar el rècord de temperatura en un mes de juny, quan els termòmetres van superar els 40 ºC. Aquell mateix diumenge, amb temperatures a la vora dels 35 ºC, l’Ajuntament va optar per una mesura inèdita contra la calor. En col·laboració amb els ADF, va situar mànegues d’aigua al costat del Mercat de la Independència durant l’actuació castellera per a refrescar tothom qui ho desitgés. Quan van finalitzar els castells, els ADF es van dirigir l’Ajuntament per a ruixar el raval sencer.
Però si hi ha una Festa Major que destaca per sobre de totes és la del 2015. Aquell diumenge es van registrar més de 38 ºC a l’estació meteorològica de la UPC. “Es pot dir que és la Festa Major amb més calor que es recorda a Terrassa”, resumeix Josep Maria Gibert.
Sense pluja després de quatre anys
Si la calor serà la gran protagonista de la Festa Major d’enguany, hi haurà un altre element que també trencarà la dinàmica dels últims anys: la pluja. Les previsions no contemplen precipitacions durant cap dels dies de celebració, de manera que, si es compleixen, serà la primera Festa Major completament seca des del 2021.
La tendència recent havia estat ben diferent. L’any passat, tot i que la festa va coincidir amb una intensa onada de calor, la pluja va acabar fent acte de presència en dos dels dies de celebració. El vespre del divendres inaugural, un xàfec intens però de curta durada va sorprendre els assistents als concerts i activitats a l’aire lliure. El 2024 encara va ser més humit, amb precipitacions en tres jornades diferents, mentre que el 2023 també va ploure el primer dia de la festa i el 2022 es van registrar ruixats en dues jornades.
Així, es trencarà la ratxa actual, brindant, de pas, més marge als termòmetres perquè s’enfilin alt.