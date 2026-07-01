La soprano Maria Teresa Vert rep el premi Músic de l'Any a Terrassa

Elegant, emocionada tot i que no era una sorpresa, la soprano Maria Teresa Vert va rebre aquest dimarts el guardó de Músic de l'Any 2025 atorgat per Enfoc Musical. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va fer lliurament de la distinció en un acte solemne celebrat a l'Auditori Terrassa. Amb aquest reconeixement, l'associació Enfoc Musical ha volgut destacar l'extensa trajectòria artística, docent i de promoció de la música a la ciutat que han convertit la soprano en una figura de referència en l’àmbit musical terrassenc.
Després de la benvinguda i l'explicació del guardó, es va projectar un vídeo amb la història d'aquest reconeixement exposada pel tenor Joan Martínez Colás. A continuació, la també soprano Laia Camps va presentar la guardonada, protagonista també d'un vídeo que va repassar la seva trajectòria. Camps va demanar la presència de Jordi Ballart, qui va intervenir per enaltir la carrera de Vert i la seva aportació a la música i la divulgació a Terrassa.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va fer lliurament de la distinció en un acte solemne celebrat a l'Auditori Terrassa
"Humanista compromesa amb la comunicació, l’expressió artística i la proximitat, Maria Teresa Vert va compaginar els estudis de música amb la formació en filologia catalana i, al llarg de la seva carrera, ha actuat en escenaris de Catalunya, Espanya, Europa i Amèrica, liderant diversos grups de música de cambra i obtenint un notable reconeixement de la crítica especialitzada", ha destacat l'Ajuntament.
Actuació
A continuació tant Vert como Miquel Pujadó, el músic premiat l'any passat, van pujar a l'escenari. Un cop rebut el guardó, Vert es va quedar sola a l'escenari per fer un emotiu discurs d'agraïment abans d'una actuació musical de la mateixa guardonada amb altres músics i cantaires, entre els quals alumnes i exalumnes del Taller de teatre Musical. El repertori incloïa peces com “Nella Fantasia”, d' Ennio Morricone; “Mascarada”, d'Andrew Lloid Weber (del musical "El fantasma de l’òpera"); “Dein ist mein ganzes Herz”, de Franz Léhar (de l'opereta "La Terra dels somriures"); “Himne dels pirates”, d'Albert Guinovart (del musical "Mar i cel"); i “En el Vallespir”, de Rafel Martínez Valls (corresponen a la sarsuela "Cançó d’amor i de guerra").
En l’àmbit docent, Vert ha desenvolupat una intensa activitat com a professora de cant, educadora corporal per a músics i professora de llengües aplicades al cant. Ha impartit docència a l’Escola Municipal de Música d’Abrera, a la Universitat Popular d’Innsbruck i a l’Escola de Mestres Alexandre Galí, entre d’altres centres. Actualment, continua la seva tasca al Conservatori de Terrassa, on participa en tallers d’audició i cultura musical i imparteix assignatures d’idiomes, llenguatge musical, tècnica vocal i moviment. "La seva recerca constant d’una veu lliure, expressiva i saludable també s’ha traduït en una destacada activitat divulgativa", agrega Enfoc Musical.
Els anteriors premiats amb la distinció Músic de l’Any a Terrassa han estat Josep Freixas (corresponent al 2014), Lydia Campà (2015), Miquel Farré (2016), Josep Maria Farràs (2017), José Ávalos (2018), Joan Casals (2019), Miqui Giménez (2020), Teresa Marçal (2021), Josep Roig (2022), Lidia Muniesa (2023) i Miquel Pujadó (2024). L'acte organitzat per Enfoc Musical compta amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa i la col·laboració de Pla Assessors i Perruqueria Innova’t.