Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 13 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de juliol de 2026 a les 19:06
Actualitzat el 12 de juliol de 2026 a les 19:07

Aquestes són les cerimònies de dilluns 13 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Dominga Serrano López, 88 anys

Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Tort Taña, 99 anys

Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Manuel Rodríguez Camino, 70 anys

Data de la defunció: 12 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 12.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Nieves Rodríguez Álvarez, 66 anys

Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

María Juanós Berneda, 93 anys

Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Margarita Grandía Castellet, 88 anys

Data de la defunció: 12 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades