Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 13 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 13 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Dominga Serrano López, 88 anys
Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Rosa Tort Taña, 99 anys
Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
José Manuel Rodríguez Camino, 70 anys
Data de la defunció: 12 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 12.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Nieves Rodríguez Álvarez, 66 anys
Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
María Juanós Berneda, 93 anys
Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Margarita Grandía Castellet, 88 anys
Data de la defunció: 12 de juliol
Cerimònia: 13 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa