Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 12 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juliol de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies de diumenge 12 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Verdugo Burgos, 81 anys

Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Gavilán Bejines, 76 anys

Data de la defunció: 9 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ramon Pla Altimira, 62 anys

Data de la defunció: 8 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Araceli Cobos Maroto, 63 anys

Data de la defunció: 10 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Antonio Linares Chacón, 88 anys

Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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