Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 12 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 12 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Antonio Verdugo Burgos, 81 anys
Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
José Gavilán Bejines, 76 anys
Data de la defunció: 9 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Ramon Pla Altimira, 62 anys
Data de la defunció: 8 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Araceli Cobos Maroto, 63 anys
Data de la defunció: 10 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Antonio Linares Chacón, 88 anys
Data de la defunció: 11 de juliol
Cerimònia: 12 de juliol, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa