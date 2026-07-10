Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 11 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dissabte 11 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLola García Gómiz, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 9 de juliol\r\nCerimònia: 11 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEncarna Sancho Junyent, 74 anys\r\n\r\nData de la defunció: 9 de juliol\r\nCerimònia: 11 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAlejandro García Rodríguez, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de juliol\r\nCerimònia: 11 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n