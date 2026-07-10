Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 11 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 19:28

Aquestes són les cerimònies de dissabte 11 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Lola García Gómiz, 89 anys

Data de la defunció: 9 de juliol
Cerimònia: 11 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Encarna Sancho Junyent, 74 anys

Data de la defunció: 9 de juliol
Cerimònia: 11 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Alejandro García Rodríguez, 92 anys

Data de la defunció: 10 de juliol
Cerimònia: 11 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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