Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 10 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de juliol de 2026 a les 19:05

Aquestes són les cerimònies de divendres 10 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Encarna Castillo Torres, 83 anys

Data de la defunció: 9 de juliol
Cerimònia: 10 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Eulàlia Cáceres Delgado, 89 anys

Data de la defunció: 8 de juliol
Cerimònia: 10 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paco Lorenzo Fernández, 81 anys

Data de la defunció: 8 de juliol
Cerimònia: 10 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades