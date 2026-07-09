Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 10 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 10 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEncarna Castillo Torres, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 9 de juliol\r\nCerimònia: 10 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria Eulàlia Cáceres Delgado, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 de juliol\r\nCerimònia: 10 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPaco Lorenzo Fernández, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 de juliol\r\nCerimònia: 10 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n