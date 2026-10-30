Torna el Gran Recapte: Terrassa es mobilitza per una alimentació digna

En un context d’encariment dels aliments bàsics i de l’habitatge, el Banc dels Aliments torna amb una nova edició –la divuitena– del Gran Recapte. Aquest any, sota el lema “Tan gran que només hi faltes tu”, la campanya anima la ciutadania a participar del voluntariat, amb l’objectiu d’assolir els 15.000 voluntaris a tota Catalunya, per tal d’assolir aliments per les 170.000 persones que mensualment recorren a les diferents entitats del Banc dels Aliments.
Pel que fa a Terrassa, es necessiten 470 voluntaris per cobrir els 30 punts de recollida que hi haurà repartits per la ciutat. Fins ara s’han apuntat unes 300 persones, i Víctor Pedragosa, coordinador territorial del Banc dels Aliments, ha fet una crida a la participació en el Gran Recapte: “el voluntariat és imprescindible per garantir l’èxit de la campanya, perquè als punts de donació on hi ha més voluntariat es multipliquen les donacions”.
L’edició d’enguany posa especial atenció en els nous tipus de pobresa que estan emergint, causats per l’encariment dels aliments bàsics, l’habitatge i la mobilitat, sumats a l'estancament dels sous. És per això que, per primera vegada, els Bancs dels Aliments de Catalunya han decidit destinar l’edició d’enguany a una causa concreta, que és la de les noves pobreses. En aquest sentit, Elisabet Viladomiu, directora general del Banc dels Aliments, ha explicat que “cada cop hi ha més persones amb un sou, però que els costa arribar a final de mes i que estan picant a les portes dels bancs dels aliments”.
D’altra banda, en l’àmbit comarcal, falta participació. Gemma Molins i Laura Mendiluce, delegades del Banc dels Aliments al Vallès Occidental, han explicat que encara fan falta persones voluntàries, especialment coordinadors a Sant Cugat. “Tenim molt suport d’escoles, empreses i diferents entitats, però encara no estem arribant al nombre de voluntaris que fan falta per garantir l’èxit”, han explicat.
A Catalunya hi ha quatre Bancs dels Aliments, repartits entre Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquests Bancs treballen de manera independent i coordinada, i distribueixen aliments a més de 569 entitats que atenen 170.000 persones cada mes. Els Bancs dels Aliments de Catalunya van distribuir l’any passat 18.186 tones d’aliments, per un valor de 47,5 milions d’euros. A més, el 60,4% dels aliments distribuïts a Catalunya eren recuperats, evitant el seu malbaratament.