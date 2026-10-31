Presència policial i alguns comerços tancats en una tarda presidida per la normalitat

Vigilància policial exhaustiva, alguns comerços tancats, però màxima normalitat aquesta tarda tot i la convocatòria que instava a saquejos a la ciutat per part de la xarxa anònima Blocus. L'ambient pels carrers ha sigut com la de resta de dissabtes, amb molta presència de joves disfressats per celebrar la festa de Halloween i famílies passejant pel Centre.
La gran majoria d'establiments han obert, llevat d'alguns que han optat, per precaució, abaixar la persiana, com ja havien anunciat amb cartells indicant que aquesta tarda no obririen. També, si bé pocs, algun comerç amb la persiana mig baixada per si de cas. L'activitat en el sector de la restauració també s'ha vist presidida per la normalitat, encara que algun local ha retirat taules i cadires de la terrassa i només se servia a l'interior.
Alguns
A la sortida de l'estació de la rambla d'Ègara dels Ferrocarrils de la Generalitat, agents dels Mossos d'Esquadra vigilaven mentre que a altres punts neuràlgics, com la Plaça Vella, el carrer Major o el raval de Montserrat, hi havia Policia Municipal amb reforços. De fet, ja s'havia anunciat que s'incrementaria un desplegament per prevenir possibles incidents.