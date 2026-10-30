Ja coneixem els Terrassencs de l'Any 2026: Paula Leitón, Rosa Maria Ros i Miki Núñez

Una esportista d’elit, un cantant d’èxit i reconeguda dentista. Aquestes han estat els tres perfils guanyadors al premi Terrassenc de l'Any de 2026. Per a aquesta 57a edició, s'hi han presentat 22 candidatures, algunes defensades per més d'una entitat de Terrassa. El jurat ha escollit a la waterpolista olímpica, Paula Leitón, el músic i presentador de televisió, Miki Núñez, i l’odontòloga, Rosa Maria Ros, com a guanyadors del guardó. Cap dels tres, però, ha estat explícitament reconegut per la seva tasca professional, sinó per la seva tasca social. Els Terrassenc de l'Any intenten "valorar la trajectòria cívica i professional" de persones de la ciutat, han assegurat en una roda de premsa el president del Centre Cultural El Social, Ricard Figueras i la secretària del certamen, Silvia Torrente.
Aquestes són els Terrassencs de l'Any 2026:
Paula Leitón
La terrassenca ha convertit l'excel·lència esportiva en un altaveu transformador. Després d'assolir el cim olímpic amb la medalla d'or a París, la waterpolista ha canalitzat la seva força cap a una lluita fonamental contra la grassofòbia i els prejudicis. Aquesta faceta activista va prendre forma amb la publicació de “XXL”, on narra obertament el seu combat contra l'assetjament i els TCA en el camí cap a l'èxit. Un reconeixement ben merescut a l'esport, la valentia i el compromís social.
Miki Núñez
Miki Núñez: Viu un dels seus moments mediàtics més importants des que sortís de l'Acadèmia d'Operación Triunfo. Participant en la Travessa Vip, presentador d'Eufòria, al capdavant de les campanades i sales sempre plenes quan puja a l'escenari. Però el valor del terrassenc es mesura per allò que no es veu: Ha fet visible la realitat als trastorns de la conducta alimentària, compartint la seva pròpia experiència per ajudar i trencar estigmes, especialment entre els homes. Ha escrit i cedit els drets, i els beneficis de la cançó Ara per a la lluita contra l'ELA, entre moltes altres coses.
Rosa Maria Ros
Més enllà de la seva trajectòria amb l'àmbit odontològic, Ros destaca pel seu compromís amb les persones en situació de vulnerabilitat a través de l’associació Somriures, entitat d'odontologia solidària que atès a prop de 1.800 persones i ha impulsat en algunes accions de prevenció i educació en matèria de la salut bucodental.
Entrega de premis
L'entrega de premis es farà el 28 de novembre a les 19.30 hores al Teatre Principal de Terrassa. En l'acte hi haurà una petita actuació del Grup de Musicals del Social, que celebra 10 anys.