Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 28 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 28 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nChusa Caballero Modrego, 71 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de setembre\r\nCerimònia: 28 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEduardo Evaristo García Guijarro, 69 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de setembre\r\nCerimònia: 28 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaría Reyes Arjona, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de setembre\r\nCerimònia: 28 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPaquita Puig Aznar, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de setembre\r\nCerimònia: 28 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n