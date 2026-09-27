Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 28 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de setembre de 2026 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies de dilluns 28 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Chusa Caballero Modrego, 71 anys

Data de la defunció: 26 de setembre
Cerimònia: 28 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Eduardo Evaristo García Guijarro, 69 anys

Data de la defunció: 26 de setembre
Cerimònia: 28 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

María Reyes Arjona, 89 anys

Data de la defunció: 26 de setembre
Cerimònia: 28 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paquita Puig Aznar, 87 anys

Data de la defunció: 26 de setembre
Cerimònia: 28 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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