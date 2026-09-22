Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 23 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimecres 23 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosé Carmona Herrera, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 de setembre\r\nCerimònia: 23 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria Fontanet Arnau, 99 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 de setembre\r\nCerimònia: 23 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMicaela Fernández Arroyo, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de setembre\r\nCerimònia: 23 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRamon Guinjoan Barons, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de setembre\r\nCerimònia: 23 de setembre, a les 16.00 hores, a la Parròquia de Sant Joan de Matadepera\r\n