Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 23 de setembre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 19:49
Actualitzat el 22 de setembre de 2026 a les 19:50

Aquestes són les cerimònies de dimecres 23 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Carmona Herrera, 82 anys

Data de la defunció: 21 de setembre
Cerimònia: 23 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Fontanet Arnau, 99 anys

Data de la defunció: 21 de setembre
Cerimònia: 23 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Micaela Fernández Arroyo, 81 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 23 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Ramon Guinjoan Barons, 86 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 23 de setembre, a les 16.00 hores, a la Parròquia de Sant Joan de Matadepera

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