Saps on és... el petit temple que va sobreviure?

El llistat del patrimoni arquitectònic d’aquesta ciutat és voluminós a més no poder. Edifi cis de tota mena, alguns que es destinaven a habitatges, altres que feien funcions de magatzem i sense oblidar el conjunt de fàbriques, però també altres construccions amb un aroma religiós indiscutible. En aquest àmbit, a més d’escultures i pintures, hi ha un bon mostrari d’esglésies i capelles que s’han mantingut fermament alçades, que dirien aquells.
Una d’aquestes capelles és la que és coneguda com la de Mossèn Homs, encara que, al blog del Joaquim Verdaguer, es fa menció de “l’ermita del Sagrat Cor o de Sant Josep”. A ArquiTerrassa aclareixen que la podem trobar al costat de “l’antiga era de la masia coneguda com a Torre Mossèn Homs”, del segle XV, ubicada prop del barri de Sant Llorenç.
A aquest portal també s’apunta que la capella o ermita en qüestió “data del segle XVIII” i s’afegeix que “recorda a les petites ermites romàniques construïdes segles abans i que trobem disperses pel terme municipal” d’aquesta localitat.
Primera missa
Verdaguer també aportava que “la primera missa es va celebrar el 6 de febrer de 1537” i que “als anys quaranta va ser reconstruïda i utilitzada per la comunitat de monges installades a la masia”. Quan aquestes religioses van marxar l’edifi ci va quedar deshabitada i va anar deteriorant-se fi ns que, l’any 1957, es va rehabilitar.
Als anys setanta, de nou i per culpa d’actes vandàlics dels impresentables de sempre, va tornar a quedar malmesa. No obstant això, l’any 1987 es va tornar a restaurar, gràcies a la creació de l’Escola-Taller Torre Mossèn Homs. Conserva, des de llavors, un bon aspecte.