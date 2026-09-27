La DGT canvia les normes de circulació des de l'1 d'octubre: tot el que han de saber els conductors, els ciclistes i els usuaris de patinets

Noves normes de circulació a partir del dijous de la setmana vinent, 1 d'octubre. El Consell de Ministres va aprovar fa uns mesos la modificació del Reglament General de Circulació, que té com a objectiu principal "millorar la protecció dels usuaris vulnerables de la via –vianants, ciclistes, motocicletes i conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP)–". En els darrers anys, la mobilitat ha variat notablement i les novetats que es volen aplicar pretenen vetllar per la seguretat del nou model, que té una visió més centrada en les persones que en els vehicles. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, la reforma també busca alinear-se amb alguns dels objectius de desenvolupament sostenibles de l'Agenda 2030. La nova normativa engloba sis grans grups: conductors de VMP, ciclistes, usuaris de motocicletes, equipaments de protecció i novetats de circulació tant en vies urbanes com interurbanes.
Conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP)
Una de les principals novetats de la reforma afecta els conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP). La nova normativa fixa en 15 anys l'edat mínima per conduir aquests vehicles i reforça les mesures de protecció per als usuaris. A partir de l'entrada en vigor de les noves normes, serà obligatori portar casc de protecció i enllumenat encès –sempre– i una armilla reflectant –durant la nit–. En el cas dels professionals que circulin amb VMP, l'ús de l'armilla serà obligatori en tot moment. L'incompliment d'aquestes obligacions es considerarà una infracció greu, amb una sanció econòmica de 200 euros. Fora dels nuclis urbans, es podrà autoritzar la circulació d'aquests vehicles per vies segregades del trànsit motoritzat, com ara vies ciclistes o carrils bici, sempre que es compleixin les condicions establertes.
Més protecció i noves normes per als ciclistes
Una de les noves mesures destacades és l'obligatorietat de portar casc quan circulin per vies interurbanes. Els professionals que utilitzin la bicicleta per desenvolupar la seva activitat, com els repartidors, hauran de portar casc de protecció i armilla reflectant en tot moment. En tots dos casos, l'incompliment es considerarà una infracció greu, sancionada amb 200 euros. Pel que fa als avançaments, els conductors que superin un ciclista en una via interurbana hauran de reduir la velocitat almenys 20 quilòmetres per hora respecte del límit establert a la via i en les calçades amb més d'un carril per sentit hauran de canviar de carril per mantenir la separació lateral mínima d'1,5 metres.
En l'àmbit urbà, els ciclistes circularan preferentment pel centre del carril, amb l'objectiu de millorar la seva visibilitat i protecció. Els conductors de vehicles de motor hauran de mantenir una distància mínima de cinc metres respecte dels ciclistes que circulin davant seu pel mateix carril. En vies d'un sol carril i amb una velocitat màxima limitada a 30 km/h o inferior, l'autoritat municipal podrà permetre, amb senyalització prèvia, la circulació de bicicletes en tots dos sentits.
Noves exigències de protecció per a les motocicletes
En vies interurbanes, serà obligatori l'ús de guants de protecció per als conductors i passatgers de motocicletes i ciclomotors. A més, s'exigirà portar calçat tancat en qualsevol mena de via. La reforma també permetrà que les motocicletes circulin pel voral dret en situacions de congestió del trànsit, sempre que el tram estigui degudament senyalitzat i no se superin els 30 km/h. En el cas dels ciclomotors, els cascos de protecció hauran d'estar obligatòriament homologats, i no serà suficient que estiguin simplement certificats. Per als professionals que treballin com a missatgers amb motocicleta, l'ús de l'armilla reflectant serà obligatori en tot moment. Qualsevol d'aquestes obligacions també es considerarà una infracció greu, amb una sanció de 200 euros.
Només una excepció amb els cinturons de seguretat
La modificació del Reglament General de Circulació elimina diverses exempcions existents en l'ús del cinturó de seguretat. A partir de l'entrada en vigor de la reforma, els conductors de taxis, els vehicles de transport de mercaderies i els vehicles destinats a l'ensenyament de la conducció hauran de portar el cinturó de seguretat posat en tot moment. La normativa, però, incorpora una excepció per als passatgers de les ambulàncies assistencials condicionades per permetre l'assistència tècnica i sanitària durant el trajecte. Aquesta excepció s'aplicarà quan, en un servei d'urgència, els passatgers ocupin l'habitacle destinat al pacient.
Noves normes de circulació en vies interurbanes
Els vehicles que superin altres vehicles immobilitzats, pel motiu que sigui, hauran de mantenir una separació lateral mínima d'1,5 metres i hauran de reduir la velocitat almenys 20 km/h respecte del límit establert a la via. En autopistes i autovies, quan la circulació es vegi dificultada per la neu, quedarà prohibit avançar. Els vehicles hauran de circular únicament pel carril dret, mentre que el carril esquerre haurà de quedar lliure per facilitar el pas dels vehicles d'emergència i les màquines llevaneu. Una altra de les novetats és la regulació del denominat "carril d'emergència". Quan, a causa d'una retenció, els vehicles circulin a pas de vianant o es quedin aturats, hauran d'apartar-se per deixar un espai central lliure per facilitar l'arribada al lloc de l'incident dels serveis d'emergència.
Novetats en la circulació urbana
En els passos de vianants regulats per semàfor, la norma general estableix que la llum groga intermitent destinada als vehicles no podrà coincidir amb la llum verda per als vianants per evitar situacions de conflicte entre els vehicles i les persones que travessen el carrer. La reforma també vetlla pels camins escolars segurs perquè els nens i nenes es desplacin als centres educatius caminant, en transport públic o mitjançant mitjans de mobilitat no motoritzats. Finalment, la normativa regula les maniobres d'estacionament de les autocaravanes i estableix diverses condicions. Els vehicles no podran estendre elements propis que sobresurtin del seu perímetre, entès com la seva projecció en planta. Durant l'estacionament, hauran de descansar únicament sobre els pneumàtics –sense l'ajuda de potes estabilitzadores o suports– i no podran abocar líquids procedents de l'habitacle.