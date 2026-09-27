Els Minyons, protagonistes de la diada castellera de la Mercè: "Queda una espineta que fa una mica de mal, però el més important és la il·lusió de la colla"

Els Minyons han acudit aquest diumenge a la diada castellera de la Mercè de Barcelona amb energia i ambició. Els malves ja són recurrents a les festes de la patrona de la Ciutat Comtal, però enguany han estat els protagonistes absoluts de la jornada. Han compartit la plaça de Sant Jaume amb els amfitrions, els Castellers de Barcelona, i amb la també convidada Colla Joves Xiquets de Valls.
Després d'entrar a plaça amb un pilar de 4 caminant, la colla terrassenca ha servit el plat fort: el 5 de 9 amb folre, un gama extra que no havien estrenat encara aquest 2026 i que han pogut descarregar amb molta solvència. A continuació, a segona ronda, han pogut executar el 80è 2 de 9 amb folre i manilles a la història dels de la camisa malva, també sense gaire dificultats. Igual ha estat la tònica a la tercera ronda, en la qual han pogut descarregar sense gaire complicacions un 4 de 9 amb folre.
A la ronda de pilars, la colla dirigida per Bru Busom ha tornat a fer gala de la gana de castells que ha mostrat darrerament i ha portat a plaça el primer pilar de 8 amb folre i manilles des de l'any 2019. En aquesta ocasió, però, no ha sortit tot tan rodò. L'estructura ha pogut ser carregada, però en el moment que l'enxaneta ha començat el seu descens, el pis de quarts ha fallat i l'estructura ha acabat fent llenya.
Una "espineta"
En declaracions recollides en un comunicat, el cap de colla, Bru Busom, ha afirmat que està "molt content" amb el resultat obtingut a la capital catalana i que, tot i que "queda una espineta que fa una mica de mal", "el més important és l'energia, les ganes de castells que veig a la colla i la il·lusió d'anar-hi i de gaudir al màxim". Busom, ja amb la mirada a la pròxima marca al calendari malva, que serà al Vendrell l11 d'octubre per celebrar la Diada de Santa Teresa, ha assegurat que l'objectiu és "intentar repetir aquesta actuació, acabar-la i anar-hi amb aquestes ganes de poder descarregar el pilar de 8" i, per aconseguir-ho, ha destacat, cal que la colla mantingui la concentració.
Ja més llarg termini, a les diades de Sant Narcís i a la diada de Minyons, Busom espera poder jugar amb els castells de 10. "Si pot ser per Sant Narcís, perfecte. Si no, ens esperem a la Diada, però sempre tindrem ganes d'apretar, perquè la colla respira grans castells, en té ganes, i s'ha d'aprofitar el moment".