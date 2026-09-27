"Barres" i "beat" al classificatori de Catalunya Freestyle celebrat a Terrassa

"Hi ha 'beat' o no hi ha 'beat'?", ha exclamat el presentador del classificatori de Freeestyle Catalunya per donar el tret de sortida al concurs de rap improvisat. Dissabte a la tarda al parc dels Catalans ha aplegat una centena d'aficionats al hip-hop, el rap i la música urbana i de més d'una trentena de "freestylers", tots ells amb els ulls posats als 200 euros de premi per al guanyador o guanyadora de la jornada i les dues places classificatòries al Last Bullet de Catalunya Freestyle, la ronda de repesca decisiva per poder optar a la Gran Final del campionat català.
En aquest classificatori, però, han competit en un format relativament nou. Els enfrontaments en general eren un dos contra dos, però a cada ronda hi havia una parella que havia de deixar un dels integrants fora, generant d'aquesta manera una certa desigualtat en els combats de paraules i convertint-los, de facto, en un dos contra un. "Això el que pot fer és potenciar al màxim la persona que està sola", ha explicat al Diari de Terrassa l'Hector, conegut com a "H", un dels participants en la primera batalla. Ho ha fet contra el Joel, àlies Jow, que ha comentat al respecte que "innovar funciona perquè és més dinàmic i et sents més pressionat" i ha afegit que, el fet d'estar sol, "treu el millor de cada un".
Sobre l'escenari, hostilitats, fora d'ell, amistats
"Picabaralla, picabaralla", ha corejat el públic al final d'una de les rondes que han enfrontat les parelles d'en Jow i l'H. Les "barres" que s'han tirat, amb insults i, en alguns casos, apologia a la violència, poden fer pensar a alguna persona novícia al món de les "batalles de galls" que els participants no s'aguanten. De fet, l'objectiu d'aquestes competicions és, precisament, deixar per terra la imatge del rival alhora que es realça la pròpia. Tot i els comentaris lletjos llançats sobre l'escenari, els dos rapers han acabat somrient i compartint una beguda mentre es desenvolupava la següent ronda.
Aquesta camaraderia entre "freestylers" és comuna i també ajuda que persones que estiguin interessades a endinsar-se en aquest "flow" puguin tenir una iniciació més suau. "Sobretot si t'agrada el rap i t'interessa la seva cultura, és una cosa [el fet de començar a rapejar] que pot fer tothom", ha assegurat Jow, que ha destacat que és qüestió de "pràctica i posar-s'h ia poc a poc" per anar millorant la dicció i l'agilitat mental per trobar la paraula ideal. L'H està d'acord amb el seu col·lega i ha afirmat que tenen "els braços oberts" i que els debutants "només necessiten ganes de passar-ho bé".
Celebrar el rap en català
Un altre dels trets característics de l'esdeveniment de Freestyle Catalunya és que les intervencions dels participants han de ser en català. "Ja que tenim l'oportunitat de parlar en un altre idioma i ser catalanoparlants, per què no aprofitar-ho?", ha comentat Jow. Aquest fenomen va aterrar al territori, de manera majoritària, en castellà i no ha estat fins fa relativament pocs anys que la llengua catalana ha pres força i ha començat a generar "barres". "Alguns portem molts anys al castellà i el català és un aire fresc per a nosaltres perquè és com començar de zero amb noves paraules", ha apuntat H.
Cal dir que no sempre es respecten del tot les normatives i algun barbarisme es cola, però, la rapidesa que requereix el "freestyle" per arrodonir els versos a vegades força a utilitzar recursos de l'estranger, siguin en espanyol o en anglès. "Són qüestions del llenguatge del carrer, però la intenció sempre ha estat i serà mantenir el català", han declarat, i han acabat amb un "visca el rap en català".
Dins el Festival Mutacions
El Freestyle Catalunya forma part del cicle d'espectacles i concerts del Festival Mutacions. "El Mutacions és un projecte bastant transversal i molt vinculat a la cultura urbana, que n'hi ha molt de teixit aquí a Terrassa", ha explicat David Martínez, un dels responsables del Festival. Aquesta iniciativa, activa des del 2018, a part dels esdeveniments musicals com el Freestyle Catalunya, també té una part educativa. "Hem dut a terme sessions a la UPC relacionades amb la intel·ligència artificial aplicada al món audiovisual que han funcionat molt bé i també algunes activitats experimentals a la Nova Jazz Cava, enfocades a la música alternativa i el 'rock & roll'", ha mencionat Martínez, que ha afegit que la seva intenció és "anar més enllà del pur espectacle i la festa".
El Freestyle Catalunya ja fa tres anys que és present dins la programació del Mutacions. "Vam començar a treballar amb ells perquè hi ha molta cultura urbana, de hip-hop, de rapejat, de 'freestyle', i volíem que muntessin una classificatòria i vingués gent de totes les edats a participar a la jornada", ha detallat. Justament Terrassa té molts col·lectius i grups que s'hi dediquen a la cultura urbana i que organitzen 'Jam sessions' i altres activitats amb aquest caliu.