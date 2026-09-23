Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 24 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 24 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJoan Crespo Sanz, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 23 de setembre\r\nCerimònia: 24 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFlor Escuder Ruiz, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 23 de setembre\r\nCerimònia: 24 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEmma Aparicio García, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de setembre\r\nCerimònia: 24 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPiedad Pacheco Soria, 76 anys\r\n\r\nData de la defunció: 23 de setembre\r\nCerimònia: 24 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n