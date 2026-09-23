Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 24 de setembre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 18:50
Actualitzat el 23 de setembre de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies de dijous 24 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Joan Crespo Sanz, 93 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Flor Escuder Ruiz, 92 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Emma Aparicio García, 77 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Piedad Pacheco Soria, 76 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 24 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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