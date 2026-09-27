FOTOS | Pintures i dibuixos a la trobada dels Urban Sketchers de Terrassa

Dissabte la plaça del Progrés va ser conquerida pels Urban Sketchers de Terrassa, un grup d'aficionats a la pintura que plasmen paisatges urbans a les seves obres. Algunes desenes d'artistes van acudir a la trobada, on van poder gaudir d'una master class i una pràctica in situ d'aquesta modalitat d'art urbà. Després, el grup va desplaçar-se fins la Coral de Prodis per dur a terme un dinar de germanor i, a continuació, van fer una "portrait party", és a dir, una festa del retrat.
FOTOS: LLUÍS CLOTET