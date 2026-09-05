Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 6 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 19:25

Aquestes són les cerimònies de diumenge 6 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María Martín Bautista, 86 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Rosario Caballero Montes, 88 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Margarita De Rivas Tapias, 75 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paquita Escudero Rovira, 95 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Magdalena Vidal Llinares, 100 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Maria Barceló Boschsacoma, 93 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 18.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades