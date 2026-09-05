Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 6 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 6 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
María Martín Bautista, 86 anys
Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Rosario Caballero Montes, 88 anys
Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Margarita De Rivas Tapias, 75 anys
Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Paquita Escudero Rovira, 95 anys
Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Magdalena Vidal Llinares, 100 anys
Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Josep Maria Barceló Boschsacoma, 93 anys
Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 18.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris