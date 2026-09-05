Què és “farmejar aura” i per què està de moda?

Si aquest diumenge, 6 de setembre, a les 17.30 hores, davant l’Ajuntament, veieu un grup d’adolescents fent mirades d’acer, posats d’estàtua grega o balls inexplicables al mig del carrer, no us espanteu: ningú ha perdut el nord. Simplement, Terrassa acull la seva primera “batalla de farmejar aura”.
Per qui no domini el diccionari de la generació Alfa, el terme ve del món dels videojocs. “Farmejar” és acumular recursos repetint una acció, i l’aura és aquest concepte abstracte que barreja carisma, estil, seguretat i misteri. En la pràctica, aquestes batalles són un duel de postureig en directe on dos participants s’enfronten davant d’un públic que fa de jutge. L’objectiu? Demostrar que ets el més “guai” de la plaça. Això sí, amb una regla d’or bastant cruel: si es nota que m’estàs intentant impressionar, perds 1.000 punts d’aura de cop. El carisma, per funcionar, ha de semblar natural.
Darrere d’aquesta posada en escena hi ha de tot. Per als més joves, una barreja de ganes de fer riure, la cultura del mem en estat pur i un pretext com un altre per sortir al carrer i alimentar el contingut de TikTok. Per als observadors més crítics, en canvi, el fenomen deixa anar un tuf de superficialitat, una obsessió per la quantificació de la identitat i, massa sovint, una dinàmica de grup on s’hi colen discursos poc desitjables.
Sigui com sigui, la cita de diumenge és el reflex d’una generació que construeix la seva identitat entre pantalles, marcadors digitals i la necessitat sentir-se reconegut pels seus iguals. Caldrà acostar-s’hi, agafar lloc a la graderia improvisada i comprovar si el carisma terrassenc cotitza a l’alça o si tenim el comptador d’aura en números vermells.