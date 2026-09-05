L’aparcament de Can Roca fa el primer pas

El govern municipal ja ha posat en marxa l’engranatge per a un nou aparcament soterrat a la plaça de Can Roca, a la zona olímpica. El tinent d’alcalde de Territori i regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Xavier Cardona, explica que l’operació neix a instàncies de l’oposició i que l’estudi previ –adjudicat a l’estudi Manuel Ruisánchez Arquitectes– només és el començament d’un procés en què s’hauran de definir la demanda, els estudis geotècnics i la viabilitat del projecte.
El condicionant principal, avisa, és el terreny. “El barri de Can Roca es diu així per alguna cosa: el que hi ha sota el subsol és pedra”, resumeix. “No és el mateix excavar sobre argila que picar pedra.” Per això insisteix que “fins que no disposem dels estudis geotècnics no podem definir com serà aquest aparcament”, ni quantes places tindrà. La demanda, en canvi, la dona per descomptada: “Per percepció veiem que l’estudi de la demanda confirmarà una necessitat allà”.
Reurbanitzar la plaça
El que voldria el govern ho explica el mateix regidor: “A tots ens agradaria poder fer un aparcament sota la pròpia plaça de Can Roca, poder-la reurbanitzar i recuperar aquest espai”, que dona servei al Club Natació Terrassa, al Terrassa FC i al nou operador esportiu de l’antic Terrassa Esports, així com als veïns, en un entorn que Xavier Cardona descriu com a “molt privilegiat”. Un cop resolt el soterrani, l’Ajuntament preveu ordenar i regular l’estacionament en superfície als carrers del voltant, com el carrer dels Voluntaris Olímpics.
Can Roca és el segon front obert de la política d’aparcaments municipal, després del Portal de Sant Roc, tancat des del 2019 i amb obres previstes un cop acabi la campanya de Nadal 2026-2027.
Totes dues actuacions s’inclouran dins del futur pla d’aparcaments que ha de derivar del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 2026-2031, que el govern vol portar a aprovació al ple d’octubre. L’estudi de demanda va ser una reclamació del PSC i d’ERC, que fa temps que reclamen una revisió del model d’aparcament. Al ple de juny, el republicà Pep Forn va proposar destinar els diners del Portal de Sant Roc a aparcaments dissuasius i a barris amb més pressió.
Un contracte de 18.000 euros
La redacció de l’estudi previ es va adjudicar abans de l’estiu per 18.022,95 euros amb IVA i un termini de 12 setmanes des de la formalització. El pagament es calcula per hores: 331 hores a 45 euros cadascuna (IVA exclòs). Com que l’import no arriba als 15.000 euros sense IVA, s’ha pogut adjudicar directament a través d’un acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) sense obrir concurs. El seguiment recau en la subdirectora de Territori i Habitatge i es finança amb el pressupost d’aquest any.