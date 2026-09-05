L’esprint final per als reptes de l’últim curs polític del mandat

Terrassa encara l’últim curs del mandat amb la voluntat de tancar el que ha començat. El tinent d’alcalde de Territori i regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Xavier Cardona, destaca que el 97,24% del programa de govern ja té actuacions en marxa o finalitzades, una dada que s’actualitzarà a l’octubre per fer una audiència pública de rendició de comptes abans d’acabar l’any. “Algunes coses cavalcaran més d’un mandat, però hauran estat iniciades”, admet.
El calendari immediat concentra dues fites de mobilitat. La primera és l’aprovació del nou Pla de Mobilitat al ple d’octubre, requisit indispensable per accedir a fons europeus i base per redactar els futurs plans de la bicicleta i d’aparcaments. La segona, la nova licitació del transport urbà, un contracte que acumula pròrrogues des del 2009 i que Cardona vol encarrilar abans de final d’any.
En l’àmbit urbanístic, el regidor reivindica que “el que estem fent és passar de les voluntats a les realitats”. A l’AEG ja es comercialitzen pisos i avancen les negociacions per a l’Institut del Teatre. Al Vapor Cortès, on el Vapor de Prodis ja és un “model d’èxit”, les obres d’urbanització podrien arrencar el primer trimestre de 2027: 71.209 m² amb un nou eix de vianants, 803 habitatges i zones verdes. A tot això, s’afronta una feina menys vistosa: millorar l’espai públic. S’ha diagnosticat el sòl per prioritzar urgències. “És com el maquillatge: vas tapant i acabes fent mala cara”, avisa Cardona sobre el model antic. Al subsol s’hi suma la renovació de canonades de Taigua i l’agreujant climàtic: calors i pluges renten el terreny i provoquen esvorancs.
Els Bellots II esperen ara els informes sectorials abans que puguin entrar les primeres llicències
L’altre gran front del curs és la candidatura al Pla de Barris de Can Parellada, al qual l’Ajuntament opta de nou després de quedar-se “a les portes” en la convocatòria anterior. Cardona avisa que la zona de les Torres necessita actuacions a l’espai públic, l’habitatge i la connectivitat, i que sense inversió pública no es pot combatre la segregació. També hi ha una inauguració a la vista: el parc de la República, a l’octubre.
Els Bellots II
L’Ajuntament ha completat els tràmits dels Bellots II i espera els informes sectorials, abans que puguin entrar les primeres llicències. Hi treballa amb Logicor, propietari del 80% del polígon, i reclama agilitat: una vegada un informe va trigar 970 dies. A Palau Sud i Can Guitard ha calgut un estudi hidrològic i l’expedient segueix a l’ACA.
Vapor Ros
Al Vapor Ros s’està redactant el pla d’usos i es treballa amb l’associació Arts Terrassa en una primera fase d’inventari per definir el fons d’un futur museu d’art. L’espai requerirà “usos complementaris”, com ara restauració.
Una sessió plenària durant aquest mandat
Nebridi Aróztegui
Què podem esperar?
Autobús de Tmesa
Nebridi Aróztegui
TRANSPORT URBÀ
La licitació del bus, a tocar. El govern vol treure la nova licitació abans d’acabar l’any, tot i que el calendari podria portar-la al gener. El contracte acumula pròrrogues des del 2009. S’hi treballa amb l’AMTU i Deloitte “per evitar errors del passat”. Per ara, s’han reforçat línies i s’incorporaran 11 vehicles nous, un paquet que el ple va aprovar sense el suport d’una oposició molesta per les pròrrogues: “Em va sorprendre no tenir aquest suport polític”.
La Rambleta del Pare Alegre, a l`entrada sud
Nebridi Aróztegui
RAMBLETA, SEGLE XXI I POUM
Pendents de l’aval. La Rambleta espera l’aval del promotor, que replanteja una part del projecte. Al Parc Central Segle XXI, el Consum avança per obrir per Nadal, i l’Industrial Freixa, aprovat al juny i pendent del vistiplau de la Generalitat, connectarà la plaça Nova i Sala Badrinas. El POUM és una altra escala: tancat el procés participatiu, el govern prepara un document i abans d’acabar el mandat ha de decidir si el pla del 2003 es revisa.
Portal de Sant Roc on es rehabilitarà el pàrquing
Alberto Tallón
APARCAMENT
El Portal de Sant Roc comença després de Nadal. El 15 de setembre es tanca el termini del concurs de projectes per redissenyar la superfície del Portal de Sant Roc, mentre Egarvia finalitza l’adjudicació de l’obra del pàrquing. La voluntat és començar les obres un cop passada la campanya de Nadal. L’aparcament costarà 13 milions d’euros i no tornarà a estar operatiu fins al 2029, deu anys després de tancar per deficiències a l’estructura.
Pisos assequibles de lloguer assequible de Can Colomer
Alberto Tallón
HABITATGE
106 pisos a punt d’adjudicar. Aquest setembre s’adjudiquen els 106 primers pisos de Can Colomer, dins d’un conjunt de 258 habitatges de lloguer assequible amb quotes d’entre 342 i 697 euros. La resta arribarà abans d’acabar l’any. Cardona reivindica que “estem passant de gestionar l’emergència a construir solucions” i destaca que la ciutat ha cedit solars a la Generalitat i a la seva empresa d’habitatge per ampliar el parc públic.
Encesa de llums de Nadal a Terrassa
Lluís Clotet
NADAL
Caràcter propi. La ciutat apostarà per un model de Nadal de quilòmetre zero. “A Terrassa no som un Nadal de franquícia”, defensa Cardona. L’objectiu és consolidar actuacions d’èxit, incorporar llums amb caràcter local i donar protagonisme a les entitats i fires tradicionals. El govern no vol encarregar la campanya a una productora perquè “no volem perdre aquesta identitat nadalenca”, i estén la dinamització a tots els barris amb comerç.
Calendaris Oberts
Terrassa reimagina les rieres mentre reclama al Govern el ramal de les Aimerigues, les estacions de ferrocarril promeses i la fi d’un greuge tarifari.
Riera de les Arenes
Alberto Tallón
Rieres: un pla amb participació a la tardor
El Pla Estratègic de Naturalització de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí es redacta amb l’equip d’Alday Jover i es va presentar al maig. Aborda els àmbits territorial, urbà i humà d’aquests espais, amb l’objectiu de “transformar les rieres en profunditat” i recuperar el seu valor ecològic i paisatgístic. El procés participatiu arrencarà amb una sessió a la tardor, encara sense data, i tindrà un retorn el 2027, amb les entitats del territori i la Comissió de Rieres. L’execució es planteja a llarg termini i qualsevol ús haurà de garantir la seguretat davant d’aiguats. A curt termini s’estan licitant treballs de desbrossada al torrent Mitger, entre la B-40 i el carrer de Blanca de Centelles, i a la riera de les Arenes, des del pont de Can Petit fins a la confluència amb la del Palau.
Residència de Sant Pere Nord
Alberto Tallón
La Generalitat: la residència encallada, la ronda Nord i un greuge tarifari
“L’única obra que té la Generalitat a la ciutat és la residència de Sant Pere Nord i de moment està bloquejada”, lamenta Cardona. El concurs de creditors d’una empresa de la unió temporal va obligar l’altra a assumir els treballs, que avancen més lents. En infraestructures la llista creix: Ferrocarrils està col·lapsat d’èxit i Cardona exigeix que “Rodalies torni a ser competitiu” per descongestionar-lo. Terrassa reclama les estacions de Terrassa Oest, a Can Boada, i el baixador d’FGC al Segle XX, i avisa que no donarà suport a la Ronda Nord sense la nova sortida a les Aimerigues. A l’àmbit sanitari, urgeix el CAP Nord, el CAP Sud i el CUAP, i reclama resoldre el greuge de la zona tarifària 3: “Estem fent ciutadans de primera i ciutadans de segona, i Terrassa no s’ho mereix”. La comissaria als antics jutjats segueix el curs administratiu previst.