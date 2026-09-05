El Terrassa FC entra en escena

La lliga de la Segona Federació de la temporada 2026-2027 comença aquest cap de setmana. El nou Terrassa FC s’estrena a la primera jornada com a visitant, en el camp del Calamocha aragonès, tot i que el partit se celebrarà a l’Estadio Pedro Sancho, a Saragossa i propietat de la Federació Aragonesa de Futbol, ja que el seu, el de Jumaya, es troba en una fase d’obres per remodelació. L’encontre començarà a les 12 hores i el dirigirà l’àrbitre Fernando Moreno Osuna, del col·legi de Castella la Manxa.
La plantilla del Terrassa FC ha sofert canvis rellevants de gairebé la meitat dels jugadors respecte a la passada temporada. Sobretot, des de la direcció esportiva, d’acord amb el cos tècnic que lidera l’entrenador maresmenc Oriol Alsina, s’ha prioritzat a atacants de contrastada qualitat per tal que el poder ofensiu de l’equip sigui de pes a la categoria.
En aquest sentit, els reforços de Marcos Mendes, que la passada temporada va pujar a Primera Federació amb el Sant Andreu, i Frodo, un atacant cobejat per equips de superior categoria, escenifica aquesta ambiciosa aposta del club.
Altres línies
No només han arribat jugadors importants en atac, com també Sergio Montero. S’han reforçat també les altres línies del camp, començant pel porter Pacheco, després de pagar la clàusula al seu equip de procedència, el Reus Reddis. En defensa han aterrat jugadors importants, com Fran moreno o Gabri, a més de laterals interessants, com és el cas d’Aser Palacios.
El centre del camp també ha vist l’arribada d’un jugador que té un gran bagatge en el món del futbol, com és Ekaitz Molina i, a més, el darrer fitxatge, el migcampista egarenc Álex López.
Sobre el partit contra el conjunt aragonès que enceta la competició oficial, Alsina va assenyalar que “crec que és molt important adaptar-nos a la calor que farà a les dotze del migdia a Saragossa la primera setmana de setembre, a més amb una onada de calor”. “Si som capaços d’això i som capaços d’igualar la seva intensitat a les seves segones jugades, crec que tindrem molts números d’anar per la victòria, que és la nostra intenció, amb molt de respecte cap al rival”, va afegir l’entrenador terrassista.
Alsina va recordar que el Calamocha “és la primera vegada que assoleixen un ascens a Segona Federació i estaran ultramotivats” i va preveure “un partit molt complicat perquè és un equip que competeix molt bé, que treballa molt bé els duels, que la pressió després de pèrdua també la tenen molt bona”. El tècnic va apuntar que “serà complicat, però nosaltres portem l’escut del Terrassa, representem la ciutat i tenim la mentalitat d’anar amb des de l’inici per a tots els partits”.
Només una victòria en el debut a la lliga
Des de la creació de la Segona Federació, el Terrassa FC només ha guanyat en una ocasió el primer encontre de la competició. Va ser la temporada 2021-2022, la primera que estrenava aquesta categoria i, llavors, l’equip que dirigia Jordi López es va imposar a casa, per 1 a 0, amb el Huesca “B”. La temporada 2022-2023, el conjunt terrassista va començar la lliga com a visitant i va obtenir un empat a un en el camp de l’Ebro. La campanya següent, la 2023-2024, va debutar a l’Estadi Olímpic encaixant un dolorós 1 a 4, contra el llavors anomenat Badalona Futur, després Som Maresme. La 2024-2025, també a casa, va estrenar-se amb un empat a un amb l’Ilicitano mentre que, la passada, va perdre per 1 a 0 al camp de l’Ibiza.