Aquestes són les cerimònies de divendres 20 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAndrés Serrano Paños, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de novembre\r\nCerimònia: 20 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n\r\nMaría Carrasco González, 97 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de novembre\r\nCerimònia: 20 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n\r\nFede Aguirre Suárez, 67 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de novembre\r\nCerimònia: 20 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n\r\nJoaquina Marín Morote, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de novembre\r\nCerimònia: 20 de novembre, a les 15 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n