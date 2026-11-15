Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 16 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 16 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonia Lozano Guindos, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de novembre\r\nCerimònia: 16 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJuan Tamayo Fernández, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de novembre\r\nCerimònia: 16 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPaquita Quiñones Retamero, 75 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de novembre\r\nCerimònia: 16 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardi del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoan Batalla Vidal, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de novembre\r\nCerimònia: 16 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n