Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 16 de novembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de novembre de 2026 a les 19:04

Aquestes són les cerimònies de dilluns 16 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonia Lozano Guindos, 89 anys

Data de la defunció: 14 de novembre
Cerimònia: 16 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Tamayo Fernández, 91 anys

Data de la defunció: 14 de novembre
Cerimònia: 16 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paquita Quiñones Retamero, 75 anys

Data de la defunció: 14 de novembre
Cerimònia: 16 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardi del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Batalla Vidal, 78 anys

Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 16 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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