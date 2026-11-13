Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 14 de novembre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de novembre de 2026 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies de dissabte 14 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisca Sánchez Muñoz, 83 anys

Data de la defunció: 12 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pepe Navarrete Peña, 67 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paco Sánchez Buñol, 85 anys

Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Elisa Mauri Sistach, 92 anys

Data de la defunció: 13 de novembre
Cerimònia: 14 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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