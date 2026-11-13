Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 14 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dissabte 14 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFrancisca Sánchez Muñoz, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 de novembre\r\nCerimònia: 14 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPepe Navarrete Peña, 67 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de novembre\r\nCerimònia: 14 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPaco Sánchez Buñol, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de novembre\r\nCerimònia: 14 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nElisa Mauri Sistach, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de novembre\r\nCerimònia: 14 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n