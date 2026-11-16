Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 17 de novembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 18:57

Aquestes són les cerimònies de dimarts 17 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Gabi Cintas Masó, 36 anys

Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Ruiz Moreno, 78 anys

Data de la defunció: 16 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Serra Tomàs, 94 anys

Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Conxita Farrerons Arbellón, 92 anys

Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 15 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Oliva García, 78 anys

Data de la defunció: 16 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 16 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Neus Lladó Palau, 91 anys

Data de la defunció: 16 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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