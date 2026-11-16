Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 17 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimarts 17 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Gabi Cintas Masó, 36 anys
Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Ruiz Moreno, 78 anys
Data de la defunció: 16 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rosa Serra Tomàs, 94 anys
Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Conxita Farrerons Arbellón, 92 anys
Data de la defunció: 15 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 15 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Oliva García, 78 anys
Data de la defunció: 16 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 16 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Neus Lladó Palau, 91 anys
Data de la defunció: 16 de novembre
Cerimònia: 17 de novembre, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa