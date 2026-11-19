Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dijous un dispositiu coordinat arreu de Catalunya per inspeccionar de manera simultània 29 empreses gestores de residus metàl·lics, dues de les quals ubicades a Terrassa. L'operatiu, emmarcat en el Pla Via per combatre la sostracció de coure a la xarxa ferroviària, ha mobilitzat prop de 200 efectius policials, tècnics d'Adif, de l'Agència Catalana de Residus i de la Inspecció de Treball amb l'objectiu de dificultar la comercialització del metall sostret al mercat legal.
Segons ha detallat l'intendent en cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Terrassa, Marc Caparrós, les dues inspeccions efectuades a establiments de la ciutat s'han saldat amb la detecció d'una infracció de caràcter administratiu en un dels centres, mentre que en l'altre no s'hi ha trobat cap irregularitat. A escala catalana, la jornada ha permès localitzar material sostret en cinc establiments —en quatre casos reconegut per Adif—, amb comisos destacats com 160 quilos de cable de catenària a Figueres, uns 2.000 metres de cable a Lleida i 4,5 quilos a Barcelona, a més de precintar 19 contenidors amb coure net. El balanç global del dia també suma una quarantena de denúncies per incompliments documentals, mediambientals, laborals i per manca d'habilitació per exercir l'activitat.
Més enllà del control administratiu, l'operació d'aquest dijous perseguia un doble propòsit: bloquejar les vies de sortida del botí i obtenir informació d'intel·ligència policial sobre persones, vehicles i intermediaris per orientar investigacions obertes. Caparrós ha subratllat la importància d'atacar la cadena de receptació recordant que "els lladres no volen coure; el que volen són els diners que dona la venda del coure", i ha remarcat que aquests delictes tenen una repercussió directa en el dia a dia dels usuaris del transport públic ferroviari que supera amb escreix el valor econòmic del metall sostret.
Operatiu en marxa des de juliol
Aquesta macroinspecció és la primera d'abast simultani a tot el territori dins del Pla Via, una estratègia posada en marxa el juliol de 2026 que combina la persecució dels autors, la vigilància dels punts crítics de la infraestructura i el control sobre els canals de compravenda.
Des de l'activació del pla, la policia ha dut a terme prop de 90 inspeccions i ha practicat 45 detencions arreu de Catalunya —el doble que en el mateix període de l'any anterior—, que han derivat en almenys dos ingressos a la presó i tres ordres d'allunyament de les vies fèrries. L'intendent en cap de Terrassa ha confirmat que durant aquests mesos també s'han practicat detencions al municipi, tot i que no n'ha concretat el nombre, i ha valorat que el desplegament global ha generat un "efecte dissuasiu" que s'ha traduït en una reducció notable dels robatoris de coure durant els mesos de setembre i octubre, i per això "la intenció i l'ordre és continuar molt pendents de la situació i mantenir actiu el Pla Via", ha finalitzat Caparrós.