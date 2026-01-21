Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 22 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de gener de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del dijous 22 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Charly Riojo Alférez, 51 anys

Data de la defunció: 21 de gener del 2026
Cerimònia: 22 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Isabel Ros Viciana, 95 anys 

Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 22 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Encarna Romero Sánchez, 85 anys

Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 22 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Encarna Matarín Márquez, 87 anys

Data de la defunció: 21 de gener del 2026
Cerimònia: 22 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Magdalena Vega Gómez, 81 anys

Data de la defunció: 21 de gener del 2026
Cerimònia: 22 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Pepita Fort Miquel, 85 anys

Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 22 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Notícies recomenades