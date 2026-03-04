Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 5 de març del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de març de 2026 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dijous 5 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Manuel Martínez Carreño, 84 anys

Data de la defunció: 3 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Montserrat Guille Moliné, 85 anys

Data de la defunció: 4 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Carme Tena Tena, 90 anys

Data de la defunció: 4 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Antoni Ferran Baqué, 96 anys

Data de la defunció: 3 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Encarnita Pellejero Guillamón, 61 anys

Data de la defunció: 3 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades