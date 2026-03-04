Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 5 de març del 2026

Aquestes són les cerimònies del dijous 5 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Manuel Martínez Carreño, 84 anys
Data de la defunció: 3 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa
Montserrat Guille Moliné, 85 anys
Data de la defunció: 4 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa
Carme Tena Tena, 90 anys
Data de la defunció: 4 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Antoni Ferran Baqué, 96 anys
Data de la defunció: 3 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Encarnita Pellejero Guillamón, 61 anys
Data de la defunció: 3 de març del 2026
Cerimònia: 5 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa