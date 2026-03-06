Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 7 de març del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 06 de març de 2026 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dissabte 7 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Paco Martínez Lázaro, 89 anys

Data de la defunció: 5 de març del 2026
Cerimònia: 7 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Esther Arnelas Salvador, 47 anys

Data de la defunció: 5 de març del 2026
Cerimònia: 7 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Josep Tébar Barbarà, 73 anys

Data de la defunció: 5 de març del 2026
Cerimònia: 7 de març del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Francisca Millán Moscoso, 89 anys

Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 7 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

